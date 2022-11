Coda infinita al Porto Antico per salire a bordo della Amerigo Vespucci

Genova. Centinaia di persone in coda questo pomeriggio al Porto Antico di Genova per visitare l’Amerigo Vespucci, il veliero della Marina Militare più famoso al mondo, utilizzato come nave scuola per l’addestramento degli allievi ufficiali dell’Accademia navale.

La fila per salire a bordo costeggia tutto il molo accanto ai Magazzini del Cotone: in attesa di salire a bordo tante famiglie con grandi e piccini. Fino a martedì, infatti, la Vespucci potrà essere ammirata con visite guidate per scoprire le vele, le preziose finiture e la particolare architettura.

Oggi (domenica) c’è tempo fino alle 21.00, poi si replica martedì dalle 10.00 alle 16.00.

La Vespucci ha una stazza di 1.202,57 tonnellate, 11 imbarcazioni di supporto, 2.635 metri quadrati di superficie velica su 24 vele quadre e di straglio in tela olona, tre alberi e un apparato con quattro motori diesel e due motori elettrici.