Città Metropolitana, la soddisfazione di Forza Italia per le deleghe a Tasso e Podestà

Genova. “Esprimiamo la nostra grande soddisfazione per le scelte del sindaco metropolitano Marco Bucci in merito all’assegnazione delle deleghe ai consiglieri eletti in esito alle consultazioni dello scorso 6 novembre. I due consiglieri di Forza Italia, Giorgio Tasso e Fabrizio Podestà, ottengono deleghe di peso: organizzazione, che comprende anche il personale, e transizione digitale il primo e servizio idrico integrato e rapporti con IREN e IRETI il secondo. È un risultato importante, frutto dell’impegno del partito e del valore personale dei consiglieri. È inoltre la conferma del forte radicamento territoriale di Forza Italia sulla costa e nell’entroterra, testimoniato dai numeri delle elezioni del 6 novembre, che hanno visto Tasso secondo più votato della lista di centrodestra e Podestà quarto più votato e primo tra gli eletti in termini di voti singoli dei grandi elettori”.

È quanto dichiarano, in una nota, il coordinatore regionale di Forza Italia, Carlo Bagnasco, e il capogruppo azzurro in Regione, Claudio Muzio.

“Siamo certi che Tasso e Podestà svolgeranno con passione, dedizione e competenza il loro incarico”, proseguono Bagnasco e Muzio. “A Giorgio, Fabrizio e a tutti gli altri consiglieri delegati esprimiamo i nostri complimenti e i migliori auspici di buon lavoro. Ringraziamo il sindaco Marco Bucci per la considerazione riservata al nostro partito e ai nostri consiglieri. Ringraziamo anche l’amico Roberto Cassinelli per l’impegno profuso a sostegno dei nostri candidati”, concludono.