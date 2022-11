Città di Cogoleto, precisazioni tra ex giocatori e management societario

Genova. Riceviamo e pubblichiamo la seguente comunicazione sottoscritta da alcuni ex calciatori della società Città di Cogoleto:

INIZIA: I giocatori :

Grezzi Gianluca

Grandoni Cristiano

Rossi Michele

Damonte Enrico

Sanna Simone

Canciani Gabriele

Sigona Pierluigi

Monaco Giovanni

I seguenti giocatori, dopo la richiesta della società di un confronto per verificare l’idoneità della guida tecnica, concordavano in toto sulla necessità di un cambio.

Messa a conoscenza la società della decisione, quest’ultima confermava l’imminente cambio di allenatore.

Il giorno seguente, la società tornava sui suoi passi e dava una settimana di tempo al mister che avrebbe deciso le sorti della panchina in uno scontro diretto.

Fallito lo scontro diretto, il martedì successivo i giocatori in un confronto con la società e la squadra, decidono per trasparenza e correttezza di non far più parte del gruppo, a causa delle divergenze con la società e il mister.

Sottolineano inoltre che questo comunicato ha l’intento di far capire che la decisione è maturata dopo una specifica domanda della società, a cui poi non è stato dato seguito e che tutto è stato fatto per cercare di salvare la stagione dal punto di vista tecnico.TERMINA

Analogamente pubblichiamo replica della Città di Cogoleto:

INIZIA: Preso atto che, come da loro stessa dichiarazione, gli estensori del precitata comunicazione, hanno deciso, di loro iniziativa, di ‘non far più parte del gruppo a causa di divergenze con la società e con il mister’, il direttivo della Città di Cogoleto, lungi dal voler alimentare polemiche, tiene a sottolineare che la decisione di confermare il mister è stata assunta in totale autonomia dal direttivo stesso, cui competono tali decisioni. TERMINA