“Cinque minuti con Van Gogh”, a Palazzo Ducale a tu per tu con una delle ultime opere prima del suicidio

Genova. Si intitola “Paesaggio con covoni e luna nascente”, 1889, è una delle ultime opere dipinte da Vincent Van Gogh, il maestro del post impressionismo, prima di togliersi la vita. “Un’opera ponente che avremo la fortuna di poter ospitare nella cappella del Doge da aprile a luglio del prossimo anno, un’opera perfetta per attuare nuovamente la formula ‘5 minuti con’ già sperimentata con successo durante il periodo del covid con le Ninfee di Monet”. Serena Bertolucci, direttrice di Palazzo Ducale, ha gli occhi lucidi dall’emozione nel raccontare una delle novità principali del programma della fondazione per il periodo autunno 2022 – autunno 2023.

Il cartellone ricchissimo di appuntamenti tra mostre di pittura, fotografia, incontri e rassegne come Limes e La Storia in piazza, ma anche laboratori per ragazzi e spettacoli dal vivo nel nuovo teatrino del palazzo, è stato presentato questa mattina nel salone del Maggior consiglio. Alla sua prima uscita ufficiale, dopo la nomina, il nuovo presidente Beppe Costa e il cda della fondazione che, di fatto, ha approvato e fatto proprio il programma elaborato durante la precedente “gestione Bizzarri”. Lo stesso Costa ha voluto ringraziare l’ex presidente per il lavoro svolto e per avere contribuito a mettere insieme un calendario di grande qualità.

“Uno degli obbiettivi che ci diamo come fondazione adesso è aumentare la partecipazione dei giovani – ha dichiarato Beppe Costa – che forse restano ancora troppo distanti, vogliamo farlo con iniziative e con la messa a disposizione di spazi”. “Ma anche con spettacoli in grado di attrarli nel nuovo teatrino – aggiunge la direttrice Bertolucci – è vero questa è sicuramente una priorità”.

Cinque minuti con Van Gogh, un’occasione legata all’arrivo a Genova della regata Ocean Race. “Il Comune ha chiesto al palazzo di partecipare a suo modo all’evento Grand Finale quindi ci siamo chiesti cosa fare e come creare un legame con la tappa precedente, che è risultata essere nei Paesi Bassi – spiega Serena Bertolucci – ne è scaturita questa collaborazione con il Kroller – Muller Museum The Netherlands di Otterlo che ci permetterà di avere un’opera di enorme impatto e di grande importanza per le discussioni che potrà sollevare”. La mostra sarà prodotta da Palazzo Ducale.

“Paesaggio con covoni e luna nascente” è uno degli ultimi dipinti realizzati da Van Gogh prima della morte, mentre era ricoverato nell’ospedale psichiatrico di Saint-Rémy, un periodo fecondo anche se terribile. “Per attuare il format della visione solitaria dell’opera è necessario che l’opera in questione sia potente – ha concluso Bertolucci – questa lo è”. E poi la storia che c’è dietro, i colori e le pennellate iconiche, “alla Van Gogh”, le suggestioni su un tema che non è mai stato così attuale, quello della depressione e della salute mentale in genere.

Il programma di Palazzo Ducale fondazione per la Cultura però è molto di più. Molto attese, tra le altre cose, la mostra dedicata a Man Ray, dal 4 marzo al 2 luglio, che rende omaggio a uno dei protagonisti del dadaismo passato alla storia per essere stato uno dei più grandi fotografi del secolo scorso oltre che un rappresentante puro dell’avanguardia.

E a proposito di fotografia, da non perdere l’antologia su Letizia Battaglia (29 aprile – 1 novembre), prima grande mostra realizzata in Italia dopo la scomparsa della fotografa, giornalista, editrice, ambientalista e militante politica. Nel sottoporticato tutta la Sicilia raccontata in anni di reportage, dai volti di Palermo alle scene del crimine, alle vittime della mafia, ma non solo.