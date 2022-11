Chiusura punto nascita a Voltri, Rita Bruzzone (Pd): “Scelte imposte senza condivisione, sarà opposizione netta”

Genova. “La Giunta Toti assicurava di aver passato mesi a lavorare al nuovo piano sanitario e invece in questi giorni vediamo la programmazione sanitaria delle maternità liguri scaricata sui giornali al ritmo di una soap opera e cambiata di giorno in giorno a seconda delle reazioni in una sequenza imbarazzante di documenti, è allarmante”. Lo dichiara la Consigliera PD Rita Bruzzone

“E non solo per il patetico gioco delle tre carte messo in piedi dall’Assessore Gratarola che finirà con la sconfitta comune della chiusura di un reparto, ma soprattutto perché indica una politica sanitaria fatta a tentoni sulla pelle dei cittadini. Una politica sanitaria fatta seguendo il principio del chi si lamenta di più vince – aggiunge – ma così facendo perdono tutti i cittadini liguri”.

“Venerdì la maternità di Voltri era centrale nel nuovo programma – – oggi invece pare essere l’unica a rischio chiusura. Un altro colpo studiato dalla Giunta Toti per il ponente genovese, un altro pedaggio da pagare per chi vive in questa parte di città in piena continuità e accordo con le scelte del Sindaco Bucci”.

“Ancora una volta – conclude la Consigliera Democratica – siamo di fronte a scelte imposte senza alcun percorso, senza alcun disegno, senza alcuna condivisione e soprattutto senza alcun rispetto per i cittadini, verso le quali ci opporremo con forza”.