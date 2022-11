Genova. La polizia locale ha chiuso la rampa di accesso di via Albareto verso l’aeroporto di Genova «per problemi strutturali al viadotto». Sul posto stanno intervenendo gli agenti del Distretto 1 e del Distretto 6 per la chiusura per tutta la notte in attesa degli approfondimenti.

La notizia è stata diffusa dall’agenzia Ansa: non sono ancora chiari i dettagli dell’intervento e dell’eventuale criticità. La rampa serviva l’accesso allo scalo per chi proveniva da ponente.