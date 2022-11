Cessione Sampdoria, i dubbi sulla solidità finanziaria di Al Thani e il silenzio dal Qatar

Genova. In una trattativa in cui la figura stessa del possibile compratore è avvolta dal mistero, originario di un Paese in cui è difficile trovare informazioni cercando banalmente su Google senza bisogno della traduzione in arabo, è comprensibile che tra tanti tifosi della Sampdoria ci sia scetticismo nei confronti del nome che ricorre come possibile acquirente da settimane.

Khalid Faleh Al Thani esiste davvero? Se lo chiedono in tanti.

Intanto basta cercare il nome in arabo per vedere apparire qualche fotografia in più, ma di notizie legate all’interesse nei confronti della Sampdoria ce ne sono poche e non proprio fresche.

Per sapere chi è davvero Khalid Faleh Al Thani e se ci fossero novità nella direzione acquisto della Sampdoria, genova24.it ha chiesto dettagli a una fonte qatariota molto attendibile, attiva nel campo dell’informazione.

La persona ha spiegato alla nostra testata che Al Thani ha lo stesso cognome della famiglia reale, ma non fa parte della stessa: in sostanza un parente, non prossimo.

Secondo quanto si dice in Qatar, Al Thani è un imprenditore con una certa disponibilità economica, ma su cui c’è qualche dubbio se sufficiente per acquistare una società così in difficoltà come la Sampdoria. Pare che in Qatar da diverso tempo ci sia silenzio sulla questione. Resta da vedere se tutto ciò derivi dal fatto che sono ormai imminenti i Mondiali di Calcio proprio nel Paese della famiglia Al Thani. “Quello che è certo − conferma la nostra fonte − è che l’eventuale acquisto non è una decisione presa dal Paese com’è accaduto per il Paris Saint Germain”.

Quello che sembra emergere dal sentiment in Qatar, quindi, non sembrano buone notizie per chi auspica in una risoluzione a breve della questione.