Certosa, cornicioni in condizioni precarie e infiltrazioni: i genitori dei bimbi della scuola Ariosto chiedono risposte

Genova. Cornicioni in condizioni precarie, infiltrazioni, classi spostate per via delle aule inagibili, barriere architettoniche: è lungo l’elenco di problemi riportato da alcuni genitori dei bambini che frequentano la scuola primaria Ludovico Ariosto e la secondaria Caffaro dell’Ic Certosa, in via Ariosto, nella zona di Brin.

I genitori, che si sono già rivolti al Comune attraverso il municipio, ma senza avere avuto ancora risposta, chiedono aggiornamenti con urgenza sui lavori straordinari per la copertura del tetto degli edifici degli istituti. “A fine 2021 ci era stato comunicato che sarebbero partiti ad aprile del 2022 ma ad oggi non sono stati avviati nonostante le segnalazioni ripetute da parte del Comitato Genitori che hanno più volte denunciato la situazione”, spiega uno dei portavoce Mirko Lo BUe.

“A causa dello stato in cui versano le coperture e il tempo ulteriormente trascorso, con il conseguente ampliarsi delle infiltrazioni, nelle settimane scorse si sono dovute sgomberare altre aule, nelle quali stava piovendo, e spostare gli alunni nelle poche aule ancora disponibili. Le classi mi risultano essere 8 sperando che le infiltrazioni non aumentino il numero delle classi da sgomberare”, continua il papà.

Inoltre è stato segnalato sempre dal Comitato dei genitori che nei lavori di rifacimento dei bagni della scuola Ariosto, nel bagno per disabili al primo piano è stato posato un water per adulti, che è inutilizzabile da parte dei bambini disabili della scuola.

Un problema importante, secondo il comitato, è legato all’interdizione del portone principale della scuola, nei giorni scorsi, decisa dai vigili del fuoco proprio a causa della precaria condizione del cornicione. Per via della chiusura dell’ingresso i bambini, per raggiungere le classi, devono passare dalla scala antincendio.

“La situazione è grave, inaccettabile e contemporanea ad un disagio profondo a cui la scuola Ariosto è soggetta a seguito dei cantieri per il prolungamento della metropolitana” proseguono i genitori.

Genova24 ha provato a contattare gli assessori comunali alla Scuola e alle Manutenzioni, Marta Brusoni e Mauro Avvenente ma non ha avuto al momento dettagli sull’avanzamento dei lavori. “Avviserò gli uffici competenti”, ha dichiarato l’assessore Avvenente.

Martedì mattina, alle 7.30, il presidente del municipio Federico Romeo e la consigliera comunale del Pd Cristina Lodi effettueranno un soprallugo presso l’istituto.