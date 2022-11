Centro storico, da Tursi 260mila euro per opere di “lighting design” in quattro piazze

Genova. Installazioni luminose in quattro piazze del centro storico di Genova, secondo le tecniche del lighting design, per valorizzare i luoghi ma anche migliorare la sicurezza dei vicoli. È l’obiettivo di un primo progetto da 260mila euro, finanziato con fondi europei del Pon-Metro (programma operativo nazionale città metropolitane), che il Comune di Genova ha affidato direttamente alla City Green Light, l’azienda che da più di due anni gestisce in concessione l’illuminazione pubblica in città.

Il progetto prevede la “realizzazione di percorsi artistici di installazioni luminose a cielo aperto in due zone chiave del centro storico di Genova, ove il servizio di illuminazione pubblica verrà implementato in maniera permanente con nuove tecnologie che, partendo dallo studio della luce, garantiranno la valorizzazione e la rigenerazione delle aree”, si legge nel bando.

Gli impianti provvederanno anche “all’omogeneizzazione dei livelli” di illuminazione. L’obiettivo è “valorizzare il patrimonio artistico, culturale e commerciale dei vicoli e, nel contempo, rendere l’intero centro storico più vivibile e sicuro, anche in una logica di messa in sicurezza dei percorsi pedonali e turistici”.

Quattro le zone prescelte per questa tranche di interventi, parte di un programma più articolato chiamato Lighting for Genoa. Tre sono nel sestiere del Molo: piazza Valoria, tra Canneto e Giustiniani, salita Torre Embriaci, nella parte più antica e suggestiva, e piazza Stella, nei pressi di San Giorgio. Un solo punto è stato individuato nel sestiere di Prè: si tratta di piazza del Roso, appena sotto via Balbi, su cui si affacciano anche alcune aule universitarie.

Nel corso della realizzazione delle installazioni di lighting design dovrà essere redatto un consuntivo con la documentazione grafica e fotografica dei luoghi prima, durante e dopo gli interventi, come disposto dalla Soprintendenza. Dei 260mila euro stanziati da Tursi, 134mila serviranno per la fornitura del materiale illuminotecnico, oltre 70mila per la posa in opera, 5mila per consulenze, tutto il resto per oneri di sicurezza e Iva.

Alla fine del 2021 un primo intervento era stato realizzato in piazza Don Gallo (nella foto di copertina) con la rappresentazione di una proiezione sulla facciata dell’edificio lato est e connessioni di luce sugli accessi da via Lomellini e via del Campo. Altre location individuate erano piazza San Marcellino, piazzetta Boccanegra, piazza della Lepre, piazza dei Garibaldi, piazza Sauli (zona Molo), piazza San Giorgio e piazza Santa Maria in Passione.