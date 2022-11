Centro storico, il sindaco Bucci chiede al Governo più uomini: lotta allo spaccio e controlli sugli affitti. Il prefetto: “L’Università apra porte e aule nei vicoli”

Genova. Un incremento dei servizi delle forze dell’ordine nelle zone nevralgiche del centro storico dove si concentrano il maggior numero delle segnalazioni dei cittadini su spaccio e degrado, con una specifica richiesta al Governo da parte del sindaco di Genova Marco Bucci per ottenere più uomini in divisa, poi un’attività specifica sugli affitti in nero e i subaffitti di appartamenti che spesso diventano centrali di contraffazione e spaccio, un maggior coinvolgimento dell’Università di Genova affinché apra sempre di più le sue porte sul centro storico e porti gli studenti a popolare i caruggi grazie ad aule studio ad hoc, una maggior attenzione dell’amministrazione comunale all’illuminazione di certe zone dei vicoli e soprattuto un estensione del bonus affitti del cosiddetto piano Caruggi che in un anno ha portato a 70 nuove aperture.

Sono queste le principali misure illustrate nel comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica che si è tenuto oggi a Genova, convocato dal prefetto Renato Franceschelli e dove oltre ai vertici di polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale, ha partecipato il sindaco di genova Marco Bucci con l’assessore alla sicurezza Sergio Gambino.

“Chiarito che quanto è successo una settimana fa ha poco a che vedere con l’oggetto del comitato, è stata una riunione operativa in cui sono state delineate diverse azioni – spiega il sindaco Bucci – a partire da una maggior presenza di forze nell’ordine nei vicoli con postazioni fisse e mobili sul modello di quanto è stato fatto recentemente su via Pré che ha fatto sì che i cittadini ci ringraziassero”. Il sindaco ha parlato anche dell’intensificazione dei controlli sugli appartamenti affittati garantendo che “l’amministrazione si farà carico di trovare un alloggio a chi magari sarà scoperto a vivere in una appartamento non regolarmente affittato se la persona sempre che risieda regolarmente nel nostro Paese”. Bucci ha anche specificato che “chiederemo a Roma rinforzi di personale delle forze dell’ordine”.

Circa gli impegni del Comune da un lato il sindaco ha ribadito il suo progetto di trasferire la Movida dopo la mezzanotte nella zona della vecchia Darsena, anche “grazie alla iniziative gratuite dell’amministrazione”, misura che avrebbe il doppio vantaggio secondo il sindaco di allontanare il rumore dalle finestre dei residenti e insieme di dare vita il ‘buco nero’ della Darsena di notte.

Il Comune poi vuole rilanciare ed estendere il bonus affitti nell’ambito del piano Caruggi che “in un anno ha portato ha 70 nuove aperture e ora vogliamo estenderlo anche ad altre zone”.

Il prefetto Renato Franceschelli, dopo oltre due ore di vertice, spiega che l’obiettivo della riunione “è stato quello di mettere in cantiere alcune azioni che porteranno a risultati a medio lungo termine” invitando “ciascuno a fare la propria parte” compresi i comitati: “Con alcuni dei quali come quelli di via Pre ci sono già rapporti di collaborazione e interlocuzione molto utili”

Nessun nuovo tipo di coordinamento tra le forze dell’ordine in centro storico: resterà la tripartizione a rotazione tra polizia, carabinieri e polizia locale perché “modello che vince non si cambia” ha detto Franceschelli che ha spiegato che il ruolo della guardia di finanza sarà invece quello di rafforzare, anche con il supporto della polizia locale, i controlli sugli appartamenti e gli affitti.

Il prefetto ha anche sottolineato l’azione efficace delle forze dell’ordine nel contrasto allo spaccio (“Se poi gli spacciatori vengono rilasciati il giorno dopo è percHé la legge funziona così”) e l’avvio di un’interlocuzione con l’Università di Genova: “Abbiamo invitato il rettore a tenere aperte le porte dell’Università che danno sulle piazze e sui vicoli immediatamente sotto via Balbi e a portare gli studenti a frequentare il centro storico creando alcune aule studio in particolare in due civici che si trovano in via Pre in modo di garantire maggiore passaggio e una frequentazione di quella zona del centro storico da parte degli studenti”.