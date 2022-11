Centinaia di filmati con bimbi abusati e stragi: così i suprematisti arrestati alimentavano la loro perversione

Genova. C’è anche un decalogo per i partecipanti in cui si afferma la “superiorità del genere maschile, che chiunque dovrebbe girare armato, che infrangere la legge è doveroso e che la pedofilia è assolutamente etica e doverosa” tra gli orrori postati dagli amministratori del gruppo telegram Blocco Est Europa, tre giovani di 21 anni che sono stati arrestati questa mattina dalla Digos in un’operazione congiunta con la polizia postale.

Il gruppo telegram aveva 100 membri, poi allargato a 130 ed è stato creato il 23 gennaio da uno dei genovesi, un giovane nato in Russia e adottato da una famiglia genovese, da cui probabilmente il nome del gruppo e anche il suo Nick su telegram: Drippyrusky.

Insieme a Max, anche lui genovese, progettavano stragi, si allenavano a sparare in tre edifici abbandonati a Quezzi, Borgoratti e Certosa e postavano centinaia di immagini di uccisioni, sevizie, violenze raccogliendo i commenti entusiasti del gruppo, che è stato chiuso da telegram ad aprile.

I due sono finiti in carcere mentre il terzo arrestato, nato a Cuneo ma residente nel salernitano, che su telegram si fa chiamare Luca è finito ai domiciliari: lui sul canale telegram posta immagini e foto di ragazzine che si sono automutilate un capezzolo o altre parti del corpo sostenendo di averle convinte lui, e sostenendo di aver convinto una donna a uccidersi: “Ho fatto uccidere solo una troia” scrive il 23 marzo.

Max e Drippyrusky guardano i video delle stragi nelle scuole americane per incitarsi: “Quando vedo questi video mi viene voglia di andare a farne uno“, si legge nelle intercettazioni allegate all’ordinanza del gip. “Ti capisco, sono fieri“, la replica dell’altro intercettato riferendosi alla strage di 6 ragazzi e due impiegati avvenuta nel 2019 in Brasile per mano di Guilherme Talci Monteiro di 17 anni e di Luiz Herique Castro di 25.

Gli investigatori, coordinati dalla Dda genovese, hanno sequestrato fucili e pistole ad aria compressa e anche una pistola vera calibro 22 tenuta legalmente dal 21 enne genovese . Le armi verranno sottoposte a perizia per verificare che non siano state modificate per renderle pericolose o letali. Nei loro piani dicevano di volere compiere un attentato a Montecitorio corrompendo un parlamentare. e anche “un attentato con migliaia di persone come l’11 settembre”.

Per tutto il tempo che il canale resta aperto vengono postati video e immagini “di inaudita violenza”. “A onta della giovane età e dell’incensuratezza – scrive il gip Lusa Camporasagna nell’ordinanza di custodia cautelare – gli indagati palesano totale indifferenza alle regole e paiono ben lontani da comprendere il disvalore del loro agire”. Donne sgozzate o decapitate, bimbe abusate, bambini uccisi e poi pestaggi di omosessuali e clochard: l’elenco della mediateca dell’orrore contenuta nel canale è infinito e indicibile nei dettagli.

“Preoccupante l’interesse che tutti condividono per la pedopornografia profondendo costantemente instancabile impegno nella ricerca di materiale raccapricciante capace di soddisfare la loro perversione che li porta ad eccitarsi alla visione di bambini abusati e maltrattati”.

Circa “l’allarmante interesse di Luca per atti di autolesionismo posti in essere da giovani ragazze” anche se, spiega il gip, “come rileva lo stesso pm non vi siano riscontri al riguardo l’affermazione appare illuminante in ordine alla personalità”.

Tre ragazzi apparentemente ‘normali’ all’esterno, con famiglie che stamani all’alba, quando è arrivata la polizia, hanno scoperto che dei loro figli e dell’orrore che propagandavano non sapevano assolutamente nulla. Oltre alle armi sequestrati tutti i device nella disponibilità degli indagati. A uno dei genovesi sequestrato anche un manganello con l’effige di Mussolini e la scritta Dux. Altri cimeli nazisti sono stati trovati a casa dei tre minorenni – tutti non genovesi – coinvolti nell’inchiesta che sono indagati a piede libero dalla procura dei minori.