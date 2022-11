Censimento Istat, a Genova coinvolte oltre 8.500 famiglie: ecco come funziona

Genova. Se avete ricevuto una lettera nominativa dall’Istat che vi invita a partecipare al censimento o avete trovato nel portone una locandina che annuncia la visita di un rivelatore, significa che rientrate nel campione che partecipa al censimento 2022. Niente paura di truffe o malintenzionati: i rilevatori incaricati dal Comune faranno interviste ai cittadini e li aiuteranno nella compilazione del questionario online, oppure indicheranno il centro comunale di rilevazione più vicino per poterlo fare.

A ottobre ha preso il via la nuova edizione del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, che coinvolge, come ogni anno, solo un campione rappresentativo di famiglie. Nel 2022 le famiglie italiane che partecipano al Censimento sono 1 milione e 326.995 in 2.531 Comuni sull’intero territorio nazionale.

Le famiglie interessate nel comune di Genova sono circa 8.581.

Il censimento permette di conoscere le principali caratteristiche strutturali e socio-economiche della popolazione italiana, a livello nazionale, regionale e locale e di confrontarle con quelle del passato e degli altri Paesi.

Grazie all’integrazione dei dati raccolti dal censimento – attraverso due diverse rilevazioni campionarie denominate “da lista” e “areale” – con quelli provenienti dalle fonti amministrative, l’Istat è in grado restituire informazioni continue e tempestive, rappresentative dell’intera popolazione, ma anche di garantire un forte contenimento dei costi e una riduzione del fastidio a carico delle famiglie.

Le famiglie interessate nel comune di Genova sono circa 850 per la rilevazione areale e 7731 per quella di lista; risultano al 1 novembre compilati 520 questionari della rilevazione areale e 2300 questionari della lista.

Per arricchire questo importante patrimonio di dati statistici e conoscere meglio il Paese in cui viviamo, è fondamentale la piena collaborazione di tutte le famiglie campione. Partecipare al censimento è un obbligo di legge, ma anche un’importante opportunità.

COME SI SVOLGE IL CENSIMENTO

Ogni anno i cittadini coinvolti nel censimento partecipano a una delle due rilevazioni campionarie:

Sono circa 998.745 le famiglie che nel 2022 sono coinvolte nella rilevazione da Lista, che prevede la compilazione autonoma del questionario online sul sito Istat: vi partecipano solo le “famiglie campione” che ricevono una lettera nominativa con le informazioni sul Censimento e con le proprie credenziali di accesso

Entro la fine di settembre 2022 le famiglie selezionate hanno ricevuto una lettera informativa nominativa per partecipare al Censimento; dal 3 ottobre al 12 dicembre (fase attuale) le famiglie potranno compilare il questionario online e dal 7 novembre fino alla fine dell’anno le famiglie che non avranno ancora risposto alla chiamata riceveranno un promemoria dall’Istat e verranno contattate per telefono dal Comune per ricevere la visita di un rilevatore.

Nel 2022 sono circa 328 mila i rispondenti coinvolti nella rilevazione Areale, che prevede la compilazione del questionario online tramite un rilevatore incaricato dal Comune: vi partecipano coloro che risiedono nei “territori campione”, che saranno avvisati tramite locandina e lettera non nominativa del Censimento

INFO E CONTATTI

L’assistenza alla compilazione del questionario è completamente gratuita.

Per informazioni o supporto è possibile:

▪ Contattare il Numero Verde Istat 800 188 802, attivo dal 30 settembre al 22 dicembre, tutti i giorni, compresi sabato e domenica dalle ore 9 alle ore 21

▪ Contattare o andare presso uno dei Centri comunali di rilevazione istituiti in ciascun Comune

▪ Scrivere a censimento.areale@istat.it o censimento.lista@istat.it

▪ Consultare le domande frequenti.

Sul sito del Comune di Genova è presente un “banner” dal quale è possibile trarre le informazioni necessarie al Censimento accedendo direttamente al link:

https://smart.comune.genova.it/contenuti/censimento-2022