Cassoni della nuova diga, Bucci rassicura: “Il materiale arriverà via mare”

Genova. “Ho letto quanto scritto e chiesto dai cittadini, la prima cosa che dico è che il materiale arriverà via mare, non ci saranno trasporti via terra. La costruzione della nuova diga non deve avere effetto sulla vita dei genovesi e dare problemi con cittadinanza, lo abbiamo detto chiaramente“.

Queste le parole del sindaco Marco Bucci in merito alle preoccupazioni espresse in queste ore da parte del comitato Pegli Bene Comune rivolte alla cantierizzazione della nuova diga, la cui struttura sarà costituita da 104 cassoni di calcestruzzo alti trenta metri e che saranno costruiti sul sesto modulo della banchina artificiale del porto di Pra’.

“Sarà un’attività temporanea, e a parte il fatto di vedere questi cassoni ad un chilometro circa dalle finestre di casa, non vedo quali altre preoccupazioni possano esserci“.