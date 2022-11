Cassibba apre il consiglio comunale ricordando la deportazione degli ebrei genovesi: “Dovere mantenere il ricordo”

Genova. “In quest’aula, espressione più alta della civica amministrazione, espressione concreta, di una Genova multietnica e multireligiosa, dobbiamo per primi mantenere vivo il ricordo attraverso azioni tangibili, a testimonianza di una città moderna e sempre più inclusiva. Oggi ricorre il 79esimo anniversario del rastrellamento delle famiglie ebree genovesi ed è nostro preciso dovere far si che la coscienza storica, legata ai gravi fatti della shoah, non si limiti ad un minuto di commemorazione silenziosa, ma corra veloce, incessante e a chiara voce, dritta al cuore di ognuno di noi.”

Carmelo Cassibba, presidente del consiglio comunale, apre la seduta odierna in aula rossa con il ricordo dei gravi fatti di persecuzione nazista avvenuti a Genova nel novembre 1943.

“Un minuto di silenzio, che vuole essere attivo e costruttivo, dedicato non solo a tutte le vittime di quei tragici giorni ricordati anche nella Marcia della Memoria svoltasi ieri, ma che ribadisce una ferma intransigenza verso ogni forma di antisemitismo, antiebraismo e intolleranza verso le minoranze, così come dichiarato all’unanimità il 27 settembre in sala rossa”, sottolinea il presidente.