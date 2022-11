Case popolari, Scajola replica a Rossetti: “Farebbe meglio a tacere, stiamo riparando ai suoi danni”

Genova. “Periodicamente il consigliere Rossetti per ricordarci della sua presenza in consiglio regionale interviene su temi delicati su cui farebbe meglio tacere, vista la sua non brillante esperienza amministrativa. Non dimentichiamoci infatti che il consigliere in questione ha pensato e realizzato la famosa operazione di cartolarizzazione degli immobili di Arte Genova, creando così un disavanzo economico alle casse dell’azienda regionale territoriale per l’edilizia che impedì all’ente, all’epoca, di realizzare quegli alloggi popolari che da tanto tempo i cittadini aspettavano”.

Risponde coì l’assessore regionale all’Urbanistica e all’Edilizia Marco Scajola al consigliere Rossetti.

“Con il nostro lavoro, da 7 anni – conclude Scajola – stiamo recuperando il tempo perduto e i danni gravi inflitti da chi ci ha preceduto. Abbiamo triplicato il numero di alloggi che ogni anno vengono messi a disposizione dei cittadini più fragili ed è questo l’obiettivo della nostra legge di assegnazione delle case, garantire tutti coloro i quali hanno bisogno di assistenza, secondo criteri di giustizia e di rispetto delle regole”.