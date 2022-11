Casa della Salute della Valpolcevera, lavori aggiudicati: domani la “posa della prima pietra”

Genova. “Che fine ha fatto il progetto per la casa della salute della Valpolcevera?”. E’ una delle domande che più volte sono tornate, parlando di sanità, soprattutto in quell’area genovese dove la carenza di strutture pubbliche è un tema prioritario. Nell’estate del Covid, nel 2020, Asl3, Comune e Regione avevano tenuto una conferenza stampa nell’edificio ex Trucco, in via Pastorino, per presentare quella che era stata definita la “prima picconata”. Si parlava di tempi stretti per l’avvio dei lavori, inizio 2021, e poi di 32 mesi per ultimarli.

Domani, venerdì 18 novembre, c’è un’altra cerimonia. Quella della “posa della prima pietra”. Gli abitanti della Valpolcevera si augurano che non sia l’ennesima ma ci sono almeno un paio di elementi che rendono quello di domani un appuntamento più concreto.

La Asl 3 genovese lo scorso mese di agosto ha aggiudicato la gara per la realizzazione della Casa della Salute. Genova24 ha più volte provato ad avere informazioni a riguardo ma dalla parte istituzionale, evidentemente, si voleva mantenere una certa suspance. Il 16 agosto l’impresa con sede a Modena ITI – Impresa Generale, specializzata tra le altre cose nella costruzione di strutture sanitarie, si è aggiudicata un appalto a base d’asta di 8,3 milioni di euro.

I passaggi precedenti, rispetto all’aggiudicazione delle gara, erano stati la pubblicazione del bando e ancora prima la validazione, da parte della Regione Liguria, della progettazione esecutiva del Palasalute della Valpolcevera, un’opera per cui la Regione ha stanziato in totale 11,5 milioni: 6,5 milioni nel 2019 e altri 5 milioni a valere su fondi Pnrr come intervento strategico per il potenziamento della rete di assistenza territoriale dell’area metropolitana genovese.

L’opportunità delle risorse economiche legate al Piano nazionale di ripresa e resilienza è sicuramente stata un atout fondamentale per sbloccare l’opera. Senza la prospettiva di quei soldi difficilmente sarebbero bastati i 6,5 milioni già messi a disposizione dell’Asl3 e anche ricalibrare il progetto al ribasso sarebbe stato molto complicato visto i rincari di tutte le lavorazioni di tipo edile.

E’ di pochi giorni fa un’altra determina dell’Asl 3 che dà un calcio d’inizio definitivo alla realizzazione della Casa della Salute di Bolzaneto ovvero la costituzione dell’ufficio che si occuperà della direzione lavori e dell’affidamento del coordinamento della sicurezza.

Domani, all’ex Trucco, alla posa della prima pietra ci saranno il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, l’assessore alla Sanità della Regione Angelo Gratarola, l’assessore ai Servizi sociali del Comune Lorenza Rosso, il presidente del municipio Valpolcevera Federico Romeo e Luigi Carlo Bottaro, direttore generale della Asl3.

Ma dal 2020 a oggi cosa è stato fatto? Tutto il possibile, senza gara. Ovvero la struttura dell’ex Trucco è stata sostanzialmente svuotata, secondo quello che si definisce strip out, in modo da metterla subito a disposizione delle imprese per i cantiere vero e proprio.

Un anno fa il direttore dell’Asl 3 Carlo Luigi Bottaro stimava un avvio dei lavori nella primavera del 2022. Qualche mese, ulteriore, di ritardo sulla tabella di marcia quindi.

C’è da dire che il progetto della Casa della salute della Valpolcevera non ha accumulato ritardi solo in questi ultimi tre anni e non soltanto sotto questi ultimi governi. Se ne parla circa dal 2010, prima con l’ipotesi Mira Lanza, appunto, poi – dal 2014 – con l’opzione ex Houghton a Teglia, al posto di un vecchio deposito di olii esausti

Casa della salute, cosa sarà. 4200 metri quadri, 5 piani di cui uno ammezzato e un seminterrato. Una volta ultimata, la nuova casa della salute sarà un punto di riferimento per gli utenti del Distretto 10. Nella nuova struttura di via Pastorino 32 troveranno spazio, in aggiunta ai servizi sanitari e sociosanitari, anche quelli sociali, offrendo ai cittadini un punto unico di accesso e di continuità della presa in carico.