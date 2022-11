Carlo Felice, Alfonso (Pd): “Serve chiarezza su consulenti e conti”

Genova. “L’apertura di un fascicolo da parte della Procura di Genova sulle tre consulenze per il Premio Paganini 2023 legate a tre contratti di collaborazione per 200 mila euro, è un primo, importante quanto inquietante, elemento concreto di indagine su un sistema di scelte arbitrarie e non motivate che il Partito Democratico, con un’interpellanza presentata nel mese di ottobre, aveva già stigmatizzato in Sala Rossa” dichiara la Consigliera Comunale Donatella Alfonso.

E prosegue: “La risposta del Vicesindaco Piciocchi, in quell’occasione, era stata che le scelte dei collaboratori sono nel pieno diritto del Sovrintendente Orazi, posizione peraltro ribadita più volte dal sindaco Bucci I sospetti sulla regolarità degli incarichi affidati sollevati nella nostra interpellanza e più volte riportati dai mezzi di informazione, sono quindi confermati dall’apertura di un’inchiesta giudiziaria”.

“Il Carlo Felice – conclude la Consigliera Dem – è un bene fondamentale della città, come lo è il Premio Paganini. Genova, che non ha un assessore alla Cultura per il volere del sindaco, non può accettare che il suo Teatro sia svilito con scelte di dubbia utilità e di certa penalizzazione dei conti della Fondazione stessa”.