Carige, è il giorno del passaggio a Bper: qualche disagio per la registrazione on line e code in filiale

Genova. E’ il giorno cruciale della migrazione dei conti correnti Carige nell’ambito del processo di fusione per incorporazione in Bper. Sono circa 800mila gli Iban che cambiano, a partire da oggi, lunedì 28 novembre, e anche se nei giorni scorsi i clienti della “banca dei genovesi” sono stati informati con tutte le modalità possibili – lettere, media, social media – c’è chi stamani si è fatto trovare impreparato o semplicemente non ha ben chiaro tutti i cambiamenti in atto.

Per questo a partire dall’apertura degli sportelli, in diverse filiali, si sono registrate code per l’accesso. “Sono in tanti a chiedere informazioni, soprattutto i clienti più anziani, meno digitali – spiega Alfredo Majo, responsabile comunicazione di Carige – ma le procedure tutto sommato stanno andando avanti bene”.

Nelle prime ore di questa mattina c’è chi ha registrato problemi anche sui sistemi on line. Mentre scriviamo (ore 11 circa) il portale dove si viene reindirizzati dal sito di Carige, ovvero quello di Bper Banca, non è disponibile (vedi screenshot).

Inoltre, in particolare, ci sono stati blocchi nella creazione delle nuove utenze e nella verifica dei saldi. Ma dovrebbero essere tutte problematiche in via di soluzione nel giro di poche ore. D’altronde gli operatori avevano sconsigliato ai correntisti di lanciarsi contemporaneamente sul nuovo sistema in questa mattinata di lunedì.

Nei giorni scorsi, invece, chi aveva un conto on line poteva già iniziare a impostare la nuova password fornita via lettera, cosa che in molti hanno già fatto.

Il nome di Carige resterà. Ma qualcosa di diverso, i clienti, lo vedranno sia sui documenti, sia nelle filiali. Da questa mattina sono in corso i lavori per aggiornare la grafica: accanto all’insegna della vecchia Cassa di risparmio si affiancano logo e scritta di Bper. Con la fusione delle due banche nasce il quarto gruppo bancario più grande in Italia.