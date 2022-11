Caos autostrade, dieci chilometri di code sulle tratte genovesi tra cantieri e traffico

Genova. Domenica sera complessa per la rete autostradale genovese dove ancora una volta il grande traffico dovuto al rientro unito alla presenza di importanti cantieri di manutenzione straordinaria, sta creando non pochi disagi per chi è in viaggio nella nostra regione.

La situazione più complicata al momento è in A12, dove tra Chiavari e Recco si registrano almeno 4 chilometri di code per un restringimento di carreggiata e il relativo scambio. Verso Genova e l’allacciamento con l’A7 si viaggia incolonnati praticamente a passo d’uomo.

Criticità sparse anche in A26 dove, sempre per cantieri e restringimenti di carreggiata si registrano in direzione Genova tre chilometri di code tra Ovada e Masone e due tra Masone e l’allacciamento con la A10. Qualche disagio anche in direzione Gravellona, sulla tratta tra A10 e Ovada dove sono segnalate code a tratti.

Qualche problema anche in A1o, con code verso Genova tra Celle Ligure e Ventimiglia, e in direzione Milano sul tratto appenninico della A7.