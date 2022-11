Caos autostrade, dieci chilometri di code per i cantieri e il traffico intenso sulla rete genovese

Genova. Giornata difficile per la viabilità genovese quella appena iniziata, con diverse criticità che si stanno registrando sulla rete autostradale che attraversa la nostra città e che a causa della presenza di numerosi cantieri e del traffico intenso sta costringendo in coda centinaia di genovesi.

Code e rallentamenti segnalati su tutte le autostrade del nodo di Genova. In A12 risulta un chilometro di coda tra Rapallo e Recco in direzione di Genova e oltre un chilometri in direzione opposta tra Recco e Chiavari. Entrambe le criticità causate dai lavori in corso con scambi di carreggiate e restringimenti.

Tre i chilometri di code segnalati tra Varazze e Celle Ligure, sulla A10, in direzione di Savona e Ventimiglia a causa di cantieri, mentre sulla A26 si segnalano almeno tre chilometri di code tra Ovada e Masone per lavori, in direzione di Genova, e sempre in direzione del capoluogo ligure altre tre chilometri tra l’allaccio della bretella per la A7 e Ovada.

Sulla A7 per traffico intenso e lavori sono segnalate code e rallentamenti tra Bolzaneto e l’allacciamento con l’A12, per chi viaggia verso Genova, e rallentamenti tra Genova Est e Bolzaneto per chi viaggia in direzione di Milano.