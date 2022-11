Cantieri, pioggia e incidenti: mattinata di passione per la viabilità genovese

Genova. Giornata complicata per la viabilità genovese che questa mattina deve affrontare un mix esplosivo fatto di cantieri, pioggia e incidente sparsi per le diverse strade e autostrade della città.

Iniziamo dal traffico autostradale, che vede le maggiori direttrici congestionate: sulla A7 si registrano code a tratti in direzione di Genova tra Bolzaneto e Genova Ovest per traffico intenso, mentre sempre in direzione Genova tra Busalla e Bolzaneto le code sono per la presenza di cantieri. Situazione analoga in A26, dove tra Masone e l’innesto con la A10 si registrano code e rallentamenti dovuti ai restringimenti di carreggiata che congestiona il traffico.

Sulla rete urbana si registrano invece rallentamenti e congestionamenti in diverse parti della città: un incidente accaduto poco prima delle 8 sta in via Cornigliano ha reso necessaria la chiusura della strada e la deviazione sulla Guido Rossa, e ugualmente un’altro incidente in via di Pra’ obbliga il transito a passo d’uomo.

Un cantiere in via Torti sta bloccando di fatto il quartiere, mentre un mezzo guasto in sopraelevata ha tenuto in scacco l’arteria per diversi minuti. Rallentamenti anche ai varchi portuali con relative ricadute sulla viabilità della zona di San Benigno e via di Francia