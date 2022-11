“Cani detenuti nelle gabbie senza uscita di sgambamento”, la protesta degli animalisti sotto Tursi

Genova. La mancanza di personale specializzato sta costringendo alcuni cani ospiti del canile comunale di Monte Contessa a restare sempre nei loro box personali, senza che nessuno possa assicurare l’uscita di sgambamento in teoria prevista dal regolamento.

Questa è la denuncia che arriva dai “Volontari e Amici degli animali“, che per protestare hanno organizzato per il prossimo martedì 29 novembre una presidio davanti a Palazzo Tursi, dalle 15 alle 18, ovviamente aperto a tutti.

“La nostra manifestazione è nata con lo scopo di sensibilizzare oltre che le persone amanti degli animali, anche tutti gli enti predisposti verso questa problematica divenuta gravissima – spiegano in un comunicato stampa – Tutti i cani classificati come mordaci, infatti, da quasi un mese sono costretti a stare nei loro box senza uscire per lo sgambamento perchè chi ha la gestione del canile è mancante di personale specializzato. Un diritto che dovrebbe essere garantito a tutti i cani detenuti. Nessuno escluso”.