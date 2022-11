Canale dei Frati a Chiavari, al via uno studio di fattibilità per aumentare la capacità di deflusso delle acque meteoriche verso mare

Chiavari. “Abbiamo effettuato un sopralluogo con i responsabili Iren per discutere la soluzione progettuale più idonea per aumentare la sicurezza del tratto di canale che passa accanto alla chiesa dei frati di via San Francesco e sfocia nel fiume Entella” spiega l’assessore Paolo Garibaldi.

E prosegue: “Per questo abbiamo richiesto uno studio di fattibilità tecnico economica per determinare le opere da realizzare, sono allo studio quattro ipotesi ingegneristiche da valutare attentamente. Durante lo scorso mandato avevamo già effettuato diverse videoispezioni che hanno rilevato detriti e rifiuti, addirittura un rottame di motorino, nel tratta di corso Dante, per poi scendere in via San Francesco e in via Trieste e rimuovere una consistente quantità di materiale solidificato”.

E conclude: “È molto importante procedere con queste operazioni dato che la condotta raccoglie le acque provenienti da via Piacenza e piazza Sanfront, corso Lavagna, via Cesare Battisti, corso Dante, via San Francesco e via Nazario Sauro”.