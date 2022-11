Campora: “Metropolitana a Martinez nel 2024”. E le officine ferroviarie restano a Brignole

Genova. La metropolitana raggiungerà piazza Martinez nel 2024: lo ha confermato oggi l’assessore alla Mobilità Matteo Campora rispondendo a un’interrogazione della consigliera del Pd Cristina Lodi. E nell’area di piazza Giusti rimarranno le officine ferroviarie, per cui i primi progetti prevedevano la dismissione e lo spostamento entro il 2023.

“I lavori non sono fermi, ma avviati e sono in essere le demolizioni – ha spiegato Campora in sala rossa a Tursi -. Per quanto riguarda la convivenza con le officine è una cosa che ha preso tempo perché si è reso necessario un progetto che prevedesse l’ingresso dei treni nelle officine: ci siamo arrivati perché siamo sempre stati favorevoli all’idea che la manutenzione dei treni debba rimanere a Genova. Quindi possiamo dire che è stata trovata una soluzione tecnica per mantenere gli ingressi nelle officine. La metropolitana sarà conclusa nel 2024 e tutte le aree necessarie per i cantieri sono già proprietà del Comune”.

“Rispetto allo Skymetro non comporta nulla: sono opere autonome – ha ricordato l’assessore -. La prima è stata finanziata dal precedente governo ed è stata ritenuta importante perché risolverà finalmente il problema del trasporto pubblico in Valbisagno. L’obiettivo è triplicare la lunghezza della metropolitana verso san Martino e abbiamo giù un progetto e un piano di fattibilità per l’estensione da Dinegro alla Fiumara”.

“Dal 2017 a oggi possiamo dire che l’unica certezza che viene data dalla giunta è che entro il 2024 il prolungamento della metropolitana da Brignole a piazza Martinez sarà concluso – dichiara la consigliera Lodi –. I tempi sono stati lunghissimi e incomprensibili, considerate le numerose interrogazioni presentate durante la scorsa amministrazione in sintonia con l’allora Municipio Bassa Val Bisagno, che tanto si è impegnato su questa partita”.

“Un’altra notizia positiva – continua Lodi – è la conferma del mantenimento dell’officina ferroviaria a Genova Brignole, come fortemente voluto dal Partito Democratico e dalle organizzazioni sindacali. È stata infatti trovata una soluzione progettuale che determinerà la convivenza tra il prolungamento della metropolitana e le l’officina stessa. Tutto questo non giustifica il tempo impiegato per far partire i lavori, ma le notizie di oggi sono positive. Naturalmente monitorerò che tutto vada secondo le previsioni e che i lavori vengano effettivamente avviati nei prossimi giorni, come dichiarato oggi dall’assessore Campora”.