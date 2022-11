Campasso-Certosa, Rossetti (Pd): “Che fine hanno fatto i 200 milioni per gli abitanti e la rigenerazione”

Genova. “Nella nuova legge di bilancio in arrivo, non si ha più notizia dei 200 milioni di euro per il Progetto integrato di riqualificazione e rigenerazione urbana del Campasso e di Certosa. Dopo lo stanziamento degli 89 milioni di euro da parte del Ministro Giovannini per la riqualificazione delle zone interessate dal potenziamento della linea ferroviaria, non si è saputo più nulla delle risorse aggiuntive promesse lo scorso settembre per completare la progettazione delle opere di rigenerazione e delle forme di indennizzi, e nella legge di bilancio in approvazione non si sa più se ci sono. Per questo ho presentato un ordine del giorno per chiedere alla Giunta di attivarsi presso il governo affinché verifichi e si assicuri che nella prossima legge di bilancio nazionale vengano inserite le risorse promesse, come auspicato dalle amministrazioni locali e dai cittadini”.

Così il consigliere regionale del Partito Democratico Pippo Rossetti che ha presentato un ordine del giorno in consiglio regionale.

“Amministrazioni territoriali e comitati di quartiere si sono battuti per portare l’attenzione del Ministero sull’area Genova-Campasso in termini di riqualificazione, visto che i lavori a cui la zona è soggetta non sono una semplice riattivazione di linea ma una nuova opera infrastrutturale, a partire da ciò che già esiste. Ora ai cittadini serve una risposta, e la conferma che le promesse fatte siano mantenute, perché le opere infrastrutturali devono essere accompagnate da interventi che migliorino la vita degli abitanti creando una vera rigenerazione urbana”, conclude Rossetti