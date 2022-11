Camogli, crepe sulla rotonda di via Garibaldi. Pompei: “Il Comune metta l’area in sicurezza”

Genova. “In seguito a una segnalazione ricevuta sulle preoccupanti crepe presenti sul profilo esterno della Rotonda di via Garibaldi, all’altezza del civico 101, presenti peraltro da circa tre mesi, ho subito presentato una richiesta all’ufficio tecnico del Comune di Camogli per un intervento urgente“. Così il capogruppo della lista “Camogli nel Cuore” Claudio Giovanni Pompei circa le vistose crepe che, da tempo, sono visibili lungo tutta la cornice inferiore della Rotonda.

“I danni al profilo – prosegue Pompei – non solo sono davvero preoccupanti ma, da quanto mi è stato riferito, sono già stati segnalati in precedenza al Comune, anche se solo in forma orale. Per questo, la domanda che mi pongo è: perché anche alla luce dei diversi crolli avvenuti a Camogli che hanno scosso l’intera cittadinanza, non si è ancora provveduto a mettere in sicurezza l’area? Lo trovo del tutto inaccettabile. I cittadini devono poter vivere in uno stato di sicurezza e non in uno stato di timore”.

“Problemi urgenti come questo – conclude Pompei – non possono in nessun caso essere presi alla leggera. Al di sotto della Rotonda c’è un ristorante e la terrazza è sempre molto frequentata. Un crollo, insomma, potrebbe davvero causare una tragedia. Occorre quindi un’azione immediata al fine di prevenire ogni possibile evento spiacevole che potrebbe verificarsi”.