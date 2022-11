Calcio, Olimpic. Diego Fazio dimissionario: in panchina ritorna Gianni Berogno

Genova. Cambia una guida tecnica nel girone “B” di Prima Categoria: Diego Fazio si dimette dall’Olimpic, al suo posto c’è il ritorno di Gianni Berogno.

La nota del club:

“G.S.D. Olimpic 1971 comunica di aver risolto in maniera consensuale il rapporto con mister Diego Fazio che ha rinunciato all’ incarico di responsabile tecnico della prima squadra.

La scelta non dipende dai risultati ottenuti nell’ultimo periodo né, tantomeno, da valutazioni tecniche ed è consensuale in modo assolutamente genuino e non di circostanza.

La conduzione tecnica della squadra è stata affidata a Gianni Berogno. Il Presidente Camino ed il Consiglio Direttivo danno al mister il più caloroso bentornato e un grosso in bocca al lupo per il lavoro da svolgere”.