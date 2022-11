Calcio, Campese. Capitan Criscuolo segna e rompe la striscia negativa: “Come una finale per noi”

Alassio. Domenica c’è stata Baia Alassio-Campese, match importante in chiave salvezza: i tre punti ottenuti dai ragazzi di Meazzi, oltre a rompere la striscia negativa di risultati e alzare di alcune posizioni in classifica il club, rendono i verdeblù più sollevati e tranquilli.

Nel calcio, un altro importante fattore è sicuramente anche il morale, come ci spiega il capitano Criscuolo: “Siamo molto contenti per la partita, arrivavamo da 8 partite senza vittoria: per noi oggi era come una finale. Abbiamo segnato 3 gol, siamo soddisfatti, anche se nel primo tempo non siamo riusciti ad imporci”.

Vittoria che porta i verdeblu dalla penultima posizione alla dodicesima, domenica un altro scontro diretto molto importante contro l’Ospedaletti per cercare di uscire dalla zona play out: “Ci giochiamo tutto domenica contro l’Ospedaletti, il campionato è sicuramente ancora molto lungo. Ora testa a domenica e intanto godiamoci questa importante vittoria”.

Nonostante i 3 punti, il primo tempo giocato dalla Campese non si è dimostrato di livello, difatti la Baia Alassio ha creato molte azioni pericolose e in più di una occasione hanno rischiato di andare sotto nel risultato: “Entrati in spogliatoio il secondo mister ci ha un po’ spronato e ci siamo consultati tra di noi. Nel primo tempo forse la paura di subire gol e di perdere questo importantissimo scontro diretto ci ha tagliato virtualmente le gambe. Nel secondo tempo invece, dopo aver trovato il gol dopo una decina di minuti, abbiamo preso coraggio e la partita si è messa in salita per noi. Volevo fare i complimenti alla mia squadra per la tenacia dimostrata in campo. Ora testa a tutte queste piccole finali che abbiamo da giocare da qua fino a dicembre”.