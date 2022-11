Calata Vignoso, Coldiretti: “Sarà riqualificata grazie alla promozione territoriale”

Genova. “Apprendiamo con soddisfazione l’esito della mozione presentata ieri in consiglio comunale dal Consigliere della Lega Alessio Bevilacqua e accolta all’unanimità da tutta la giunta, grazie alla quale il Comune, in sinergia con il Municipio Centro Est e le realtà della zona, si è impegnato a sostenere la realizzazione di una serie di eventi per contribuire a far diventare calata Vignoso sempre più sicura e attrattiva per residenti e turisti”. Questo il commento di Luca Dalpian e Paolo Campocci, Presidente e Direttore di Coldiretti Genova, e Daniela Borriello, Responsabile di Coldiretti Impresa Pesca Liguria e Presidente dell’Associazione Pescatori Liguri, concessionaria della banchina dei pescatori di Calata Vignoso.

“A Calata Vignoso – continua Borriello – un presidio fisso non è fattibile, ma la zona deve essere riqualificata e messa in sicurezza. La stessa riqualificazione parte dalla sicurezza e riguarda in maniera più ampia tutta la zona del centro storico in cui si trovano il molo e il mercato del pesce. In questo senso, l’approvazione all’unanimità della mozione proposta dal Consigliere Bevilacqua ci fa ben sperare”.

“Dal canto nostro, come Associazione Pescatori Liguri, in continua e proficua collaborazione con altre realtà del territorio, in questi mesi abbiamo già lavorato su diverse progettualità da mettere in campo su tutta l’area della Darsena. Speriamo che in questo modo i nostri pescatori e tutti i soggetti coinvolti possano tornare a vivere e a lavorare serenamente”, conclude.