Bus Amt e ciclisti in via XX Settembre, Giacobbe (M5S): “Piste ciclabili assurde e prive di protezione”

Genova. “La Consigliera Viscogliosi dovrebbe interrogare la sua Amministrazione e chiedere perché abbia realizzato delle piste ciclabili così assurde e sprovviste di protezione, uniche in Europa come quelle di via XX settembre dove intersecano con le aree di fermata creando situazioni pericolose poiché alla guida di un autobus non è sempre facile vedere dei mezzi piccoli come una bicicletta che sta transitando sulla destra, soprattutto quando piove o è buio” scrive Federico Giacobbe, Consigliere capogruppo M5S Municipio IV e dipendente Amt in replica a un’interrogazione sul tema presentata oggi in consiglio comunale da Arianna Viscogliosi (Vince Genova).

Giacobbe continua: “Dorma quindi sonno tranquilli la Consigliera che chiede che i conducenti vengano sensibilizzati perché le garantisco che lo sono già moltissimo, altrimenti avverrebbero centinaia di incidenti al giorno che non avvengono solo grazie alla loro professionalità e coscienza”.

“Piuttosto invece che fare interventi per accaparrarsi un po’ di consenso dalle realtà ambientaliste che con i fatti hanno sempre snobbato, vada a vedere con che mezzi vecchi e inquinanti è costretta ad effettuare servizio l’Azienda e quanti disagi quotidiani dovuti dai guasti sono costretti a subire utenti e lavoratori, se vuole sarà lieto di accompagnarla quando vuole a realizzare con i suoi occhi” spiega ancora.

Poi conclude: “Una città come Genova dovrebbe mettere al centro in modo concreto il trasporto pubblico e la mobilità sostenibile senza metterle in competizione tra loro ma anzi creando interscambio e dovrebbe semmai fare “guerra” al traffico privato come avviene nelle realtà più funzionali in Europa”.

“Anche i ciclisti e i conducenti di monopattini devono stare attenti, loro sono il pericolo. I nostri colleghi hanno cento occhi, anche se tutti possono sbagliare. Il problema è che gli utilizzatori di velocipedi si infilano anche mentre sale e scende la gente, non rispettano il codice della strada. Molte volte a causa loro gli autisti frenano facendo cadere le persone. Si tratta di mezzi pericolosi e poco visibili”, aggiunge Roberto Piccardo, sindacalista dell’Ugl.