Bucci, oggi l’udienza sull’ineleggibilità: “Non temo nulla, se decadessi io dovrebbero farlo altri 40 sindaci”

Genova. “Non temo nulla, non temo assolutamente nulla, oggi tuttalpiù posso temere la pioggia, anzi, speriamo che si riempia il Brugneto, dico solo che i cittadini hanno diritto a fare gli esposti ma penso che alla fine avremo ragione noi“.

Così il sindaco di Genova Marco Bucci, a margine dell’inaugurazione del Salone Orientamenti, a poche ore dall’udienza al Tribunale civile sull’esposto presentato l’agosto scorso da 21 elettori genovesi tra cui l’ex rettore dell’Università Paolo Comanducci, l’ex procuratore regionale della Corte dei Conti Ermete Bogetti e l’ex presidente del tribunale Claudio Viazzi, assistiti dall’avvocato Luigino Montarsolo.

L’esposto riguarda l’ineleggibilità di Bucci in quanto anche commissario straordinario sulla base di una norma del Tuel. La sua difesa sostiene che il commissario straordinario sia cosa diversa dal commissario di governo ma se invece la sentenza desse ragione ai ricorrenti? “Vado a casa – afferma Bucci – ed è troppo presto per dire se ci sarà un ricorso ma io credo che avremo ragione noi”.

A chi gli chiede se cambierebbe qualcosa, potendo tornare indietro – se per esempio sarebbe stato meglio dimettersi da commissario prima di ricandidarsi – lui risponde: “Non cambierei nulla, l’ho fatto per Genova come sempre”.

E sulle ipotesi per il post sentenza – in caso di ineleggibilità accertata – come i rumors su un suo passaggio alla presidenza dell’Autorità portuale di Genova e Savona, Bucci risponde con una battuta: “C’è anche qualcuno che pensa che andrò a fare il presidente della Repubblica? Non c’è nulla di vero, non c’è nulla di concreto ma nulla di impossibile, tutto è possibile, quattro mesi prima di fare il sindaco non avrei mai pensato di farlo…”

Il sindaco Marco Bucci, come i suoi legali (è difeso da Pietro Piciocchi, il suo vicesindaco, che peraltro reggerebbe il Comune fino a nuove elezioni anticipate), è convinto che non ci saranno stravolgimenti e cita l’Anci. “Avete sentito cosa ha detto anche De Caro che è politicamente dalla parte opposta rispetto a me, si è espresso molto bene e molto chiaramente, ha detto che questo esposto non ha senso, se dovessi essere dichiarato inelleggibile ci sarebbero almeno 40 sindaci che dovrebbero decadere tra cui quello di Roma e quello di Napoli”.

Nei giorni scorsi i legali di Bucci e del Comune hanno presentato due memorie difensive che parlano anche del perché Bucci non si sia dimesso da commissario in campagna elettorale. Lo stesso concetto è stato espresso stamani dal primo cittadino: “Non si può impedire al sindaco di ricandidarsi se è commissario straordinario – ha detto – sarebbe stato un insulto alla città dare le dimissioni 40 giorni prima del voto e, una volta rieletto, chiedere di nuovo di fare il commissario“.

“Tra l’altro, in quei 40 giorni, si sarebbe interrotta l’attività dei lavori che servono e anche la struttura commissariale sarebbe dovuta andare a casa perché è associata al commissario: se il commissario dà le dimissioni, anche la struttura commissariale non esiste più. Sarebbe stato un danno enorme per la città per 40 giorni che non fanno nessuna differenza per quanto riguarda la visibilità del sindaco e la sua capacità di convincere i cittadini a eleggerlo. Dal mio punto di vista è evidente, vedremo cosa diranno i giudici”, ha concluso.