Bper,raggiunto l’accordo con i sindacati: ‘premio’ da 250 euro ai dipendenti per la fusione di Carige

Milano. Bper ha raggiunto questa notte un accordo con i sindacati per un “intervento salariale” a favore dei dipendenti di Bper e Carige per premiarli dell’impegno profuso nell’integrazione. “Abbiamo deliberato di dare 250 euro a tutto il personale di Carige e Bper per lo sforzo dell’operazione di integrazione”, ha detto l’amministratore delegato di Bper, Piero Luigi Montani, intervenendo in assemblea.

“Questa banca è reduce da 17-18 fusioni e recentemente abbiamo portato a termine la fusione di 620 sportelli di Ubi e integrato 5.100” per cui “non è che non siamo preparati su queste operazioni”, ha spiegato rispondendo alle domande di un socio.

“Per quanto riguarda la parte di Genova abbiamo censito tutti gli immobili e l’interesse è di valorizzarli nell’interesse di tutti. La stessa cosa vale per le risorse, le risorse più preparate e idonee a rafforzare la struttura saranno integrate al meglio”, ha concluso.