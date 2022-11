Botte con un tirapugni munito di lama a tre coetanei per rapinarli dei cellulari: arrestati due minori stranieri non accompagnati

Genova. A metà ottobre, quando erano temporaneamente ospiti di un albergo di via Pré utilizzato come struttura per minori non accompagnati avevano rapinato tre coetanei anch’essi ospiti del centro: i tre giovani erano stati minacciati, portati in via Pré e poi in piazza Acquaverde, picchiati con un tirapugni munito di lama per rubargli i cellulari. A una delle vittime la lama del tirapugni ha anche squarciato la giacca ferendo lievemente il giovane a un bracio.

I poliziotti del commissariato Pré dopo un’accurata indagine sono risaliti agli autori della rapina che nel frattempo non si trovano più a Genova bensì in due comunità di accoglienza a Bergamo e Alessandria dove per entrambi è arrivata un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal tribunale per i minorenni.

Entrambi sono stati quindi portati nel carcere minorile di Torino.