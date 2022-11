Bolzaneto, riqualificazione dell’ex mercato comunale e anagrafe: giovedì assemblea pubblica al teatro Govi

Genova. Un’assemblea pubblica per presentare il progetto definitivo con i progettisti del Comune di Genova della rigenerazione dell’ex mercato comunale di Bolzaneto e fornire aggiornamenti sulla riapertura dell’ufficio anagrafe prevista nei primi mesi del 2023.

A convocarla per questo giovedì al teatro Govi il presidente del Municipio Federico Romeo: “Finalmente abbiamo il progetto definitivo e siamo molto contenti di poterlo presentare ai cittadini perché secondo me è venuto molto bene” spiega.

Il progetto, come Genova24 ha spiegato in questo articolo di aprile, prevede una casa di quartiere con verde, laboratori, spazi sociali e anche un’area assegnata ai vigili del fuoco. La struttura sarà completamente rinnovata tra verdre e ampie vetrate.

Dei 750 metri dell’ex mercato, 250 metri al piano terra saranno dati ai vigili del fuoco che potranno ristrutturare la loro storica caserma e insieme avranno lo spazio per collocare i nuovi mezzi di soccorso di dimensioni più grandi.

Il progetto prevede poi al piano terra una grande sala polifunzionale, un’aula multimediale per tenere corsi, diversi spazi per i laboratori, un piccolo ‘giardino d’inverno’ e anche una cucina. L’altezza sarà suddivisa con la realizzazione di un grande soppalco che consentirà di ricavare altre aule studio e una sala per il coworking. Sul tetto completamente rifatto ci sarà un ampio spazio verde con piante, giardino pensile, serre didattiche e giochi per i bambini.

I dettagli del progetto saranno illustrati appunto giovedì 10 novembre a partire dalle 17.30. Con Romeo ci saranno i progettisti del Comune di Genova e il vicesindaco Pietro Piciocchi