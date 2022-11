Bolzaneto, picchetto notturno del Si Cobas davanti al magazzino Sogegross

Genova. Nottata di sciopero e mobilitazione stanotte da parte del sindacato Si Cobas fuori dai cancelli del magazzino Sogegross di Bolzaneto insieme ai lavoratori del Si Cobas di AZ Logistic.

La richiesta è quella del ritiro dell’accordo di secondo livello (firmato da Cgil, Cisl e Uil) che impedisce – secondo il sindacato di base – il pagamento della malattia al 100% e l’apertura di un tavolo immediato sulla sicurezza dentro il magazzino, la “ridiscussione sui parametri del PDR decisi unilateralmente dall’azienda e un confronto sull’aumento dei ticket mensa, proprio in una fase di erosione dei salari, dato dal carovita e dall’aumento generale dei prezzi”.

Dopo alcune ore di picchetto l’azienda si è detta disponibile alla riapertura di un tavolo, per iniziare a discutere la piattaforma.

Nonostante il “primo risultato importante, lo stato di agitazione rimarrá aperto fino all’incontro fissato e, per la giornata di lunedí, i lavoratori comunque saranno in sciopero” fa sapere il Si.Cobas in una nota.