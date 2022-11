Bogliasco, vittoria col cuore: De Akker ribaltata a due secondi dalla sirena

Bogliasco. E’ una vittoria da cuori forti quella che il Netafim Bogliasco 1951 conquista alla Vassallo contro la De Akker Bologna. Un 13-12 pazzesco, agguantato a due secondi dall’ultima sirena dopo che per tutta la gara i ragazzi di Daniele Magalotti avevano dovuto inseguire un avversario che aveva condotto la partita fin dalla prima azione. Con un cuore immenso ma anche con tanta lucidità i biancazzurri sono riusciti a riscrivere un copione che sembrava già segnato. Soprattutto quando a meno di quattro minuti dal termine gli emiliani potevano vantare su un doppio vantaggio che pareva per loro più che rassicurante. E invece, con uno scatto improvviso, Bogliasco ha prima ripreso e poi ribaltato l’avversario, assicurandosi nella maniera più emozionante possibile la prima vittoria in stagione.

La cronaca. Come un motore diesel che fatica nel carburare, i biancazzurri iniziano la gara a giri bassi permettendo a Bologna di portarsi subito sul doppio vantaggio grazie alle bombe di Milakovic e Manzi. Soltanto a metà tempo Guidaldi e compagni inaugurano finalmente il tabellino. Il primo squillo lo emette Gavazzi finalizzando dalla distanza l’uomo in più. Il margine ospite viene però immediatamente ristabilito dal grande ex Arnaldo Deserti. Poi sono Radojevic, con un’autentica magia, e Blanchard, intervallati dal rigore felsineo di Milakovic, a sancire il 3-4 del primo parziale.

Nella seconda ripresa Bogliasco sembra riuscire a raddrizzare la contesa, raggiungendo per due volte la parità (4-4 con Mudrazjia e 5-5 con Gavazzi, sempre in superiorità) ma è solo un’illusione. Nel finale di tempo l’altro ex di turno, Edo Manzi, mette infatti a segno una tripletta in fotocopia che manda le squadre al cambio vasca sull’8-5 per i felsinei.

Un nuovo tentativo di riscossa dei bogliaschini viene inaugurato all’inizio del terzo quarto da due rigori di Radojevic. Il mancino serbo fallisce il primo ma non il secondo, dando il là ad una rimonta che grazie alle reti di Brambilla e Boero, dopo il solito gol a uomo in più di Manzi, porta i locali ad un solo passo dal pareggio. Ad annullare il divario ci pensa Blanchard in avvio di quarto tempo con una strepitosa girata. La De Akker si aggrappa così ancora ad un Manzi indemoniato, riportandosi sul più due grazie ad un’altra doppietta ravvicinata del suo mancino, ma non sfrutta un’azione in doppia superiorità per chiudere la sfida. Errore che non commette il Bogliasco che nel volgere di trenta secondi la riapre con Radojevic e Brambilla, abili nel far tesoro dell’uomo in più. Spinti dall’entusiasmo del pubblico i biancazzurri non si accontentano del pari e con Mudrazjia raggiungono il primo vantaggio del match. Ma ancora una volta ci pensa (neanche a dirlo) Manzi dai cinque metri a stampare il 12-12 quando alla sirena lunga mancano meno di 100 secondi. Un lasso di tempo esiguo ma sufficiente per regalare ulteriori intensissime emozioni. Nel finale infatti succede di tutto. Il gol del più uno bogliaschino di Brambilla, scagliato una frazione di secondo in ritardo rispetto al termine del possesso palla, viene vanificato dagli arbitri, mentre Bologna fallisce il successivo attacco consegnando un ultimo tentativo ai biancazzurri. A far esplodere la Vassallo ci pensa ancora Mudrazija il cui graffio sotto rete a due scatti di lancetta dalla sirena consegna a lui la palma di uomo-partita e ai suoi compagni i primi tre punti stagionali.

“Non so se questa vittoria sia pienamente meritata, visti i tanti errori gravi che abbiamo commesso e che era un po’ che non commettevano – ammette a fine gara coach Daniele Magalotti -. Ma ce la prendiamo e godiamo lo stesso, anche perché ritengo che sia un premio adeguato al grande cuore che i miei ragazzi hanno dimostrato ancora una volta di avere. Avevamo di fronte una signora squadra con un Manzi in serata di grazia che ci ha fatto davvero molto male anche perché non siamo stati in grado di fronteggiarlo. E’ comunque un successo molto importante, sia per come è arrivato sia per il fatto che ci permette di toglierci finalmente da quota zero. Ora testa al derby con il Quinto che sarà certamente una bella partita. Nella speranza che non ci squalifichino qualche giocatore per episodi che, nonostante le espulsioni non hanno commesso”.

Il tabellino:

NETAFIM BOGLIASCO 1951 – DE AKKER TEAM 13-12

NETAFIM BOGLIASCO 1951: E. Prian, A. Bottaro, D. Broggi Mazzetti, F. Gavazzi 2, J. Blanchard 2, G. Guidaldi, N. Mudrazija 3, F. Brambilla Di Civesio 2, G. Boero 1, F. Radojevic 3, D. Puccio, A. Canepa, A. Di Donna. All. Magalotti

DE AKKER TEAM: M. Cicali, A. Grossi, R. Spadafora, A. Baldinelli, G. Boggiano 1, B. Kadar, S. Guerrato, K. Milakovic 2, D. Townsend, E. Manzi 8, E. Cocchi, A. Deserti 1, M. Pederielli. All. Mistrangelo

Note. Parziali: 3-4 2-4 3-1 5-3. Usciti per limite di falli Grossi (D) e Guidaldi (B) nel secondo tempo, Canepa (B), Baldinelli (D) e Guerrato (D) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Bogliasco 7/16 + 2 rigori e De Akker 6/11 + 3 gol. Cicali (D) para un rigore a Radojevic nel terzo tempo.