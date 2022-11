Bogliasco, rimonta vincente: espugnata anche Bologna

Bogliasco. Due su tre per le ragazze del Netafim Bogliasco 1951 che a Bologna, nel terzo turno di A1, ottengono un prezioso successo bissando quello ottenuto tre settimane fa ad Acireale.

Gara vivace quella andata in scena alla Sterlino, che in parte ha ricordato il precedente stagionale di Coppa Italia di metà ottobre, anche allora vinto in rimonta dalla formazione di Mario Sinatra. Anche oggi, infatti, le danze sono state aperte e a lungo condotte dalle felsinee che però nel finale hanno ceduto al ritorno prepotente e inesorabile delle biancazzurre, abili a mantenersi sempre in scia all’avversario per poi colpire al momento giusto.

LA CRONACA – Ad inaugurare il tabellino, come detto, erano le padrone di casa, a segno due volte in apertura e chiusura di primo tempo ma con Giulia Millo ad inframezzare le marcature locali. Bogliasco ribaltava tutto nella seconda frazione andando a segno in sequenza con Riccio, Rosta e Di Maria che garantivano il più uno a metà gara. Il botta e risposta proseguiva però anche dopo il cambio vasca con Cuzzupè e Rogondino che annullavano per due volte il tentativo di allungo delle emiliane. La falsa riga continuava anche nell’ultimo quarto, o almeno nella sua prima parte. Bologna andava ancora avanti ma Paganello prima e di nuovo Cuzzupè rimettevano la sfida in equilibrio. Poi, a quattro minuti dalla sirena, le bogliaschine decidevano di cambiare marcia. Di Maria e Millo, in rapida sequenza, siglavano il primo doppio vantaggio della partita. La ligure di Bologna Anna Repetto provava a riaccendere la speranza felsinea a 40 secondi dalla fine ma il sigillo alla sfida veniva posto nell’azione successiva da Carpaneto che scolpiva il definitivo 11-9.

Un successo commentato con comprensibile soddisfazione da Sinatra: “Molto bene. In due trasferte abbiamo vinto altrettanti scontri diretti e non posso che essere contento. Oggi mi è piaciuto molto l’atteggiamento delle ragazze che non si sono mai abbattute anche quanto le cose non andavano come volevamo ma invece hanno continuato a giocare di squadra e alla lunga siamo state premiate. Commettiamo ancora diversi errori ma sono fisiologici e sono convinto che possiamo evitarli soltanto continuando a giocare. Intanto godiamoci questi tre punti che fanno il paio con quelli di Acireale e ci permettono di affrontare i prossimi impegni, che non saranno per nulla semplici, in serenità”.

Il tabellino:

RN BOLOGNA – NETAFIM BOGLIASCO 1951 9-11

RN BOLOGNA: O. Sesena, A. Repetto 3, V. Perna 1, F. Lekness 2, A. Mazzia, A. Musso, C. Morselli, M. Lepore 1, M. Marchetti, F. De Vincentiis 2, E. Altamura, F. Toth, M. Allotta. All. Posterivo

NETAFIM BOGLIASCO 1951: V. Uccella, A. Riccio 1, P. Di Maria 1, G. Cuzzupè 2, A. Mauceri, G. Millo 2, B. Rosta 1, R. Rogondino 2, M. Paganello 1, G. Cavallini, M. Carpaneto 1, D. Spampinato, A. Sokhna. All. Sinatra

Arbitri: Gomez e Ialeggio

Note. Parziali: 2-1 1-3 3-2 3-5 Superiorità numeriche: Bologna 3/5 + un rigore fallito da Perna (parato da Uccella) e Bogliasco 0/4 + un rigore realizzato da Rogondino.