“Blocco degli sfratti, caro energia, canoni ridimensionati”, oggi il congresso di Asppi sullo scenario post pandemia

Genova. Si svolgerà oggi a partire dalle 17.30 allo Starhotel president di Genova il congresso provinciale di Asppi, associazione sindacale dei piccoli proprietari di case.

La situazione per il settore, dopo la pandemia, non si presenta rosea e di questo si parlerà durante l’appuntamento. “Perdita di reddito per gli affitti persi e i canoni ridimensionati, il blocco generalizzato e prolungato degli sfratti per morosità, misura ingiusta e scriteriata, i cui effetti sono ancora evidenti – dice la presidente Valentina Pierobon – inoltre la tensione inflazionistica dell’ultimo periodo, fa esplodere le bollette energetiche e i costi di gestione degli immobili, rischiando di produrre nuova morosità a danno di chi affitta”.

“Di fronte ad uno scenario di profonda incertezza abbiamo visto riproporsi concezioni e atteggiamenti che speravamo superati da tempo quali l’idea che spetti ai proprietari farsi carico di funzioni assistenziali che competono alla parte pubblica – sottolineano dall’associazione – abbiamo visto infine permettere di infrangere impunemente le regole proprie dell’affitto senza conseguenze di lungo periodo. Sono concezioni e atteggiamenti che abbiamo visto e vediamo nei legislatori, Prefetti, Sindaci e anche in una parte della stampa, non in modo generalizzato, ma con un’ampiezza preoccupante”.

Il “manifesto” di Asppi in vista del congresso recita: “Questo ci sprona e ci impegna a condurre nel prossimo periodo una grande battaglia sindacale, politica, e culturale in difesa del mercato dell’affitto e delle sue regole.

Non sarà una battaglia corporativa. Noi sosteniamo politiche abitative inclusive, che non lascano indietro famiglie di inquilini a basso reddito, ma a questo fine è necessaria l’azione pubblica: per sostenere direttamente le famiglie a reddito più basso, per incrementare l’edilizia pubblica, per incentivare investitori disposti a realizzare anche edilizia sociale, per assicurare certezza nel rispetto delle regole ai locatori privati incentivandoli a praticare affitti a canone concordato”.

Allo Starhotel saranno presenti rappresentanti delle associazioni dell’inquilinato, degli amministratori di condominio e degli agenti immobiliari oltre ai funzionari della direzione politiche della casa del Comune di Genova