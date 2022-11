Black Friday, Confcommercio: “Bilancio positivo ma penalizzati dai colossi del web”

Genova. Com’è andato il Black Friday, di venerdì 25 novembre, a Genova? “In generale bene e in linea con lo scorso anno. C’è stato un buon viavai di gente in giro e si è lavorato abbastanza. Tuttavia ci sono stati anche tanti commercianti che ne sono rimasti penalizzati” spiega Manuela Carena, nuova (da settembre) presidente di Federmoda Confcommercio Genova.

Intanto sabato 26 novembre in Liguria è scattato il divieto, della durata di 40 giorni, di promozioni e saldi per i negozi di abbigliamento, valido fino al 5 gennaio, giorno in cui partono ufficialmente i saldi invernali.

E continua: “Il Black Friday è un’iniziativa che si conferma divisiva per i commercianti. Per alcuni infatti è un’occasione di marketing, in cui si riesce a vendere e attirare nuovi clienti, per altri invece continua a penalizzare. Inoltre di anno in anno l’interesse per questa giornata di maxi sconti e offerte va a scemare sempre più. Sta venendo a mancare l’effetto ‘novità’ e piano piano le persone si sentono sempre meno coinvolte”.

Poi conclude: “Ma la vera grande sfida per i negozi di vicinato, in generale ma soprattutto in quest’occasione, è il rapporto con i colossi del web con cui non c’è assolutamente competizione. Da anni infatti, come categoria chiediamo pari opportunità dal punto di vista fiscale con queste realtà digitali. Nello stesso mercato ci dovrebbero essere infatti le stesse regole”.

“Circa 12,7 milioni di italiani hanno deciso di approfittare degli sconti e di fare almeno un acquisto nella settimana del Black Friday, con un budget medio di circa 261 euro a persona, per un totale di 3,3 miliardi di euro. Ma solo il 29% acquista in un negozio di vicinato” è quanto emerge invece da un sondaggio condotto da Confesercenti con Ipsos su un campione di 800 italiani tra i 18 ed i 65 anni.

“Un travaso che danneggia la rete del retail fisico, visto che il Black Friday si è configurato ormai come un evento soprattutto online: solo il 29% fa un acquisto in un negozio di prossimità, il 15% in un negozio di vicinato multimarca, il 14% in un negozio monomarca” sottolinea Fismo Confesercenti Liguria.

E continua: “A fare la parte del leone sono infatti le piattaforme di e-commerce (64% delle indicazioni), i portali online delle catene multimarca (43%) ma anche l’acquisto direttamente sul sito web dei produttori (29%). Un ulteriore 40% acquista anche presso i punti vendita fisici delle grandi catene e il 19% presso supermercati e ipermercati”.