Genova. Tra circo contemporaneo e commedia musicale, con una colonna sonora splendida che ha la sua spina dorsale nei pezzi indimenticabili del film The Blues Brothers. Hanno convinto grandi e piccini i Black Blues Brothers ieri sera al debutto al Teatro della Tosse.

Sino al 12 novembre (ore 20:30) “gli acrobati del sorriso”, così sono stati giustamente definiti, intrattengono il pubblico con uno show che non è solo composto da acrobazie al limite dell’umano. Il merito di Alexander Sunny (già produttore di spettacoli di successo e curatore di speciali tv sul Cirque du Soleil) è aver dato un respiro teatrale ai 75 minuti di performance che lasciano senza fiato per l’abilità e soprattutto la naturalezza con cui i kenioti Bilal Musa Huka, Rashid Amini Kulembwa, Mohamed Salim Mwakidudu, Seif Mohamed Mlevi, Peter Mnyamosi Obund le eseguono.

Tutto inizia in un locale stile Cotton Club e a dare il via alle danze è una radio d’epoca: barman e inservienti si trasformano e utilizzano gli oggetti di scena per i loro funambolismi.

I cinque danno vita a gag esilaranti, buffi striptease, sfide di ballo per conquistare una fortunata tra il pubblico, con un ritmo incessante a ritmo di blues, pop e disco music. Non è un caso che lo spettacolo abbia conquistato teatri e festival di tutto il mondo in un tour di oltre 800 date.

Si resta ammirati a guardare le piramidi umane, il limbo col fuoco, i salti acrobatici con la corda e nei cerchi. Le mani alla fine bruciano per il battere cadenzato a ogni canzone e per gli applausi a ogni numero. Alla fine, con il sipario già chiuso, il pubblico ha richiamato ancora una volta i cinque performer per tributare l’ennesima ovazione. Da vedere.

The Black Blues Brothers al Teatro della Tosse

Biglietti a 18 euro, bambini fino a 14 anni 10 euro. Con il carnet La Tosse in famiglia adulto 14 euro, il bambino può usare il carnet. Riduzioni per studenti universitari , scuole superiori e gruppi di almeno 15 persone scrivendo a: promozione@teatrodellatosse.it