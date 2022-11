Bimbo ucraino di due anni muore in una comunità di accoglienza a Genova: lo sgomento degli operatori

Genova. Un bimbo ucraino di due anni, ospite con la mamma di una comunità di accoglienza gestita dalla Prefettura a Genova, è morto questa mattina probabilmente per un malore fatale. Il fatto è accaduto alla Casa Raffael di via Byron, nella zona di Albaro.

A trovare il piccolo senza vita nel letto è stata proprio la madre. Sul posto è intervenuta la polizia con le volanti e la squadra mobile e la procura di Genova ha aperto un fascicolo per eseguire l’autopsia e accertare le cause del decesso. Secondo i primi rilievi non ci sarebbero evidenti segni di violenza sul corpo del bimbo, ma gli accertamenti sono in corso i poliziotti agli ordini del dirigente Stefano Signoretti stanno sentendo diverse persone presenti nella struttura.

Sgomento tra gli operatori del Cesto, che co-gestiscono il progetto di accoglienza nella struttura: “Apprendere la notizia ha gettato un pesante velo di tristezza su tutti noi – scrive il Ce.sto sulla sua pagina facebook – L’accoglienza, che pratichiamo da anni, è molto più di una parola, è un lavoro complesso e intenso, dove professionalità, umanità, competenze ed empatia si incontrano sempre. Per questo ci stringiamo attorno agli affetti del bimbo, alla comunità ucraina ma anche a colleghi e colleghe che sono comprensibilmente sconvolti/e”.