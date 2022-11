Biblioteca Firpo a Ca’ Nova, vicesindaco Piciocchi: “Nessuna chiusura, lavori per 60 giorni con continuità delle attività”

Genova. “Smentisco nel modo più categorico una notizia uscita in modo superficiale: non è mai stata presa in considerazione la chiusura della biblioteca. Capita ripetutamente che i vigili del fuoco diano delle prescrizioni per la revisione di un progetto, prima della definitiva approvazione”.

Lo ha annunciato il vicesindaco e assessore ai lavori Pubblici Pietro Piciocchi rispondendo a due articoli 54 oggi in consiglio comunale. Le due interrogazioni urgenti sulla situazione biblioteca Firpo del quartiere Ca’ Nuova sono state presentate dal consigliere della Lega Fabio Ariotti e dalla consigliera del Pd Rita Bruzzone.

Poi Piciocchi prosegue: “È vero che i vigili hanno respinto la prima proposta progettuale con una serie di osservazioni: lo scorso 17 novembre, è stata presentata una nuova istanza ai vigili con un’integrazione economica di 60.000 euro a valere sulle risorse dell’accordo quadro. I nostri progettisti ci dicono che sarà possibile fare lavori senza interrompere l’attività della biblioteca Firpo”.

E conclude: “I lavori e le integrazioni economiche, che si sono rese necessarie, confermano il rinnovato impegno della nostra amministrazione a mantenere aperta la biblioteca. I lavori saranno effettuati in 60 giorni e potranno essere svolti mantenendo in attività la biblioteca”.