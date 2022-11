Batteria di Granarolo, Pirondini e Colnaghi (M5s): “Il Comune prenda una posizione chiara”

Genova. “Da tempo auspichiamo che il Comune di Genova prenda una posizione chiara per la batteria di Granarolo: la scorsa primavera, come M5S avevamo già chiesto quali fossero le intenzioni dell’amministrazione in merito sia alla bonifica dell’area, sia alla valorizzazione di una così importante architettura militare. Richiesta che abbiamo formulato anche ieri in aula con la nostra mozione per impegnare il sindaco e la giunta a illustrare quanto realizzato in questi mesi”.

Lo dichiara il capogruppo del M5S Genova Luca Pirondini con il presidente del II Municipio Centro Ovest Michele Colnaghi e la consigliera municipale Simonetta Mazzi.

“Ricordiamo – continuano – che la risposta dell’allora assessore Garassino era stata evasiva e non aveva chiarito se la giunta intendeva attivarsi o meno presso il demanio perché la batteria potesse diventare uno spazio del Comune di Genova”.

“Ora, servono risposte credibili: serve calendarizzare quanto prima un sopralluogo di concerto con il Municipio II Centro Ovest, la Soprintendenza e il Demanio; fornire informazioni sulle intenzioni reali del Comune e del Demanio in merito alla proprietà dell’area; rendere nota la stima dei costi per la bonifica e le tempistiche per la sua attuazione; e agevolare processi di condivisione con le associazioni e i comitati di quartiere al fine di un progetto volto alla tutela, alla valorizzazione, alla restituzione e alla fruizione della batteria di Granarolo alla cittadinanza”.