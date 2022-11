Basket, sei di fila per Sestri: superato il Tigullio nel big match

Genova. Sesta vittoria consecutiva per la Pallacanestro Sestri di coach Guida, capace di conquistare i due punti nel big match della Tea Benedetti contro il Tigullio Sport Team di coach Macchiavello, vicecampione regionale durante la passata stagione.

Seagulls un po’ contratti in avvio di partita, con Tigullio che riesce a chiudere in vantaggio alla Tea Benedetti per 15-17. Nel secondo quarto i padroni di casa cambiano marcia e lasciano indietro sia le fatiche offensive sia le disattenzioni difensive, mettendo la freccia: solo 12 punti subiti e grande coralità nel gioco d’attacco. Si va così al riposo sul risultato di 36-29. Nel secondo tempo Sestri rimane in vantaggio per la maggior parte del tempo, attaccando bene sia la difesa a uomo sia la difesa a zona ordinata da coach Macchiavello. Molto bene poi il finale, con i sestresi che alzano il ritmo facendo soffrire Tigullio negli ultimi minuti. Il match finisce 48 a 42.

“Abbiamo vinto una gara contro una squadra forte che punta a vincere il campionato – ha commentato coach Guida – e dunque siamo molto soddisfatti. Soddisfatti soprattutto della possibilità che abbiamo di ruotare i giocatori mantenendo comunque alta l’intensità e la quantità del gioco. Nonostante questo, penso che possiamo fare anche meglio di quanto abbiamo fatto. Ci deve essere in noi sempre quel piccolo pizzico di insoddisfazione che ci porta poi, se sfruttata bene, ad essere sempre intensi. Che per noi questa insoddisfazione sia una benzina per la nostra motivazione per coltivare quel sentimento di auto esigenza che è molto importante”.

PALLACANESTRO SESTRI vs TIGULLIO SPORT TEAM 67-57 (15-17; 36-29; 48-42)

PALLACANESTRO SESTRI: Pittaluga, Cavallaro 11, Zerbino, Muzzì 4, Fazio 7, De Paoli 8, Pintus 23, Gallo, Barnini 4, Khelifi 10, Capittini, Grosso. Coach: Guida. Assistente: Calvia.

TIGULLIO SPORT TEAM: Brignolo 14, Matthews 12, De Natale 7, Mensah 4, Vargas, Borselli, Gnocchi, Traoré 8, Bottino, Mangione 3, Mariani 7, Gogishvili 2. Coach: Macchiavello.