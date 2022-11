Basket, primo passo falso per Cus Genova: la vittoria è di Tigullio Sport Team

Genova. Prima sconfitta per il CUS Basket in Serie C Silver che lascia i due punti il Tigullio Sport Team guidato da Macchiavello, vicecampione al termine della passata stagione

Al PalaSport di Santa Margherita, la sfida è sostanzialmente in equilibrio fino al terzo quarto, nel quale i sammargheritesi fanno registrare un minibreak decisivo per il risultato finale e che gli Universitari non riusciranno più a colmare.

Come detto, si tratta del primo passo falso per i ragazzi di coach Pansolin che arrivavano da una striscia positiva di sei vittorie consecutive.

SERIE C SILVER

TIGULLIO SPORT TEAM vs CUS GENOVA BASKET 77-69 (17-22; 39-40; 61-56)

TIGULLIO SPORT TEAM: Brignolo 28, Matthews 11, De Natale 12, Mensah 9, Vargas ne, Borselli, Gnocchi 2, Traoré, Bottino 4, Mangione 9, Mariani 2. Coach: Macchiavello.

CUS GENOVA BASKET: Pasqualetto 6, Vallefuoco 21, Esposito ne, Pampuro 9, Dufour 20, Ferraro 5, Leveratto ne, Casucci 2, Grandeaux, Sommariva 4, Cassanello, Ricci 2. Coach: Pansolin.