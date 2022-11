Basket Pegli: vittoria nel big match di Serie B, terzo successo di fila in Serie C Silver

Arenzano. Doppia vittoria per il Basket Pegli in Serie B femminile e in Serie C maschile. Da un lato le ragazze di coach Conte fanno loro il tanto atteso big match di Serie B contro Torino Teen Basket dopo un tempo supplementare. Dall’altro i ragazzi conquistano la terza vittoria di fila superando in trasferta l’Auxilium Basket.

In Serie B buona partenza da parte delle pegliesi, le quali fanno registrare subito un piccolo break a cui rispondono però le torinesi. Dopo il 17-12 del primo quarto regna sovrano l’equilibrio anche nella seconda frazione: Pegli prova ad allungare ma Teen Basket resta in scia provando a giocare la carta dei cambi difensivi. Nella ripresa la musica non cambia. L’attacco delle arancioblù e un po’ meno lucido ma con una grande intensità Arecco e compagne piazzano un altro break, con Torino che però risponde fino al 60-60 finale. Si va così all’overtime, in cui la differenza è dettata dalla precisione ai tiri liberi. La lunetta sorride al Basket Pegli, che conquista così una vittoria pesante ai fini della classifica.

Arancioblù di coach Conforti capaci, invece, di strappare i due punti a Marassi contro l’Auxilium Basket di Coach Pezzi al termine di una sfida decisa nel terzo quarto, grazie al parziale di 2-18 inferto dai pegliesi. Nel primo tempo la sfida era infatti rimasta in equilibrio, con un primo quarto di marca biancoblù e un secondo di marca Sharkers. Nell’ultima frazione i padroni di casa cercano di ricucire lo strappo ma la difesa del Basket Pegli tiene e così Grillo e compagni strappano il terzo referto rosa consecutivo.

Questo il commento di Mario Conte, coach della prima squadra femminile: «Sono due punti molto pesanti, contro una squadra che arrivava imbattuta da noi. Anche se non abbiamo rispettato difensivamente alla lettera il nostro piano-partita, concedendo a Torino i canestri che volevano fare. Offensivamente invece siamo state molto brave ad eseguire quello che avevamo preparato in settimana, trovando tanti tiri aperti e ad alta percentuale, sia contro uomo che contro zona. A tratti siamo state frettolose, volendola chiudere prima del previsto e causando qualche errore che le ha fatte rientrare, ma alla fine credo che abbia prevalso la voglia di vincerla e portarla a casa».

Questo il commento di Alfredo Conforti, coach della prima squadra maschile: «Partita molto difficile, molto combattuta. Noi siamo stati bravissimi a non perdere la testa e a essere sempre in partita. Siamo stati molto molto bravi soprattutto nel terzo quarto, nel quale abbiamo fatto un parziale di 18-2. Parziale che ci ha permesso di portare a casa il risultato. Ottimo impatto da parte di tutti quanti. Grande vittoria di squadra e siamo contenti per questo risultato. Ci portiamo a casa questi due punti e ora testa alla sfida di Cogoleto, anch’essa non semplice. Siamo contenti delle tre vittorie consecutive e speriamo di continuare così».

Di seguito i tabellini.

SERIE B

BASKET PEGLI vs TORINO TEEN BASKET 70-68 d.t.s. (17-12; 15-15; 16-18; 12-15; 10-8)

BASKET PEGLI: Bertini 1, Berglund ne, Aquilano ne, Minasso ne, Nezaj 4, Ranisavljevic 8, Policastro 4, Nwachukwu 17, Magno, Arecco 15, Camarda 19, Barberis 2. Coach: Conte. Assistente: Pozzato.

TORINO TEEN BASKET: Actis ne, Gregori, Pecorara ne, Giauro 8, Ferraris ne, Sabou ne, Boiko 2, Samokhvalova 23, Tortora 16, Isoardi 15, Jancovic 6. Coach: Corrado. Assistenti: Drago e Caron.

SERIE C SILVER

AUXILIUM BASKET vs BASKET PEGLI 54-65 (21-15; 15-22; 2-18; 18-10)

AUXILIUM BASKET: Pedemonte 5, Bastianelli ne, Prekperaj 7, Provenzano ne, Ferrando 14, Costacurta 5, Grossi 3, Valli 3, Godani 3, Castello 10, Rossi, Arena 2. Coach: Pezzi. Assistenti: Allegretti e Gonella.

BASKET PEGLI: Mozzone E. 3, Conforti Ale. 5, Monaldi 7, Bruzzone ne, Nicoletti 19, Nsesih 12, Cartasegna, Schiano, Vagnati ne, Zaio A. 15, Grillo 2, Zaio M. 2 Coach: Conforti Alf. Assistente: Oneto.