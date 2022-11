Barriere antirumore, opposizione in pressing. Rossetti: “Regione valuti uso del Pris per compensare i disagi”

Genova. “Per chi vive a ridosso dell’autostrada tra Voltri, Pegli, Cornigliano fino ad arrivare a Quezzi in Bassa Valbisagno e in Valpolcevera, ma anche nei Comuni di Arenzano e Cogoleto, la vita è diventata impossibile, sia per i rumori assordanti sopra i limiti accettabili e previsti dalla legge, come attestano le numerose relazioni di ARPAL, sia per le polveri emesse dal traffico continuo e pesante. E’ indispensabile che tutte le istituzioni si attivino affinché Autostrade presenti al più presto un cronoprogramma dei lavori, preciso e dettagliato, per l’installazione di nuove barriere fono assorbenti, cosa che ad oggi non c’è ancora”.

Queste la parole del consigliere regione del Partito Democratico Pippo Rossetti, che torna in pressing sulla giunta regionale chiedendo il ricorso ad alcuni strumenti normativi per quantificare e rifondare il danno subito da migliaia di cittadini in questi anni.

“Serve una valutazione del danno arrecato alle persone da questa situazione trovando delle formule in grado di compensare, almeno in parte, il disagio enorme che in molti stanno subendo – aggiunge Rossetti – Per questo ho presentato una mozione in cui, oltre a chiedere alla Giunta di pretendere da Autostrade un cronoprogramma dei lavori in tempi brevi, di valutare al più presto se per le persone che subiscono questi disagi, dovuti alla rimozione delle barriere antirumore, possano accedere alla procedura Pris (Programmi regionali di intervento strategico), e nel caso, apportare tutte le modifiche necessarie alla legge per permettere ai cittadini di usufruirne”.