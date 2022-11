Barriere antirumore, metà dei cantieri terminati entro il 2024. Per gli ultimi 5 chilometri “necessarie nuove verifiche sui viadotti”

Genova. Mentre il cantiere pilota sul viadotto Torbella è alle fase conclusiva e i prossimi interventi su A7 e A10 sono in partenza entro dicembre 2023, per almeno 5 chilometri di tratta autostradale il cronoprogramma è ancora da definire perchè sono necessari “approfondimenti e verifiche sulle opere d’arte” in base ai nuovi requisiti tecnici imposti dalla normativa sulle infrastrutture.

Questo in sintesi l’aggiornamento emerso dalla commissione sulle barriere antirumore oggi convocata in Consiglio comunale. Una commissione attesa dai cittadini e richiesta da diversi mesi dall’opposizione in Sala Rossa per capire le tempistiche degli interventi necessari per reinstallare le barriere fonoassorbenti rimosse a partire da dicembre 2019 a seguito delle irregolarità emerse dall’inchiesta per il crollo di Ponte Morandi.

Nei fatti, come è noto, all’interno del Comune di Genova gli interventi interessano circa 12 chilometri di autostrade, mentre in tutta la regione i chilometri sono 39. Praticamente la metà di quelli necessari a livello nazionale, che sono stati quantificati in 80 chilometri. “Una situazione complessa – ha sottolineato Francesco Sapio, direttore del tronco genovese – una pianificazione che deve tenere conto della sicurezza della infrastrutture in conformità alle nuove regolamentazioni, delle esigenze di traffico e delle esigenze di protezione dei cittadini. Essendo nuove barriere, abbiamo dovuto fare un progetto pilota sul Torbella, partendo da zero. La Liguria fin da subito è stata la priorità per Autostrade per l’Italia ma siamo riusciti per questi motivi a mettere a terra il primo cantiere solamente nel 2021″.

Cantiere sul Torbella che è praticamente chiuso: “Abbiamo fatto le prime verifiche e a livello acustico i valori sono entro i limiti di legge – ha sottolineato Sapio rispondendo ai cittadini che sottolineavano di aver avvertito una performance differente rispetto a quelle precedenti – seguirà nelle prossime settimane il collaudo vero e proprio, con misurazioni anche nelle case prossime al tracciato”.

E per il resto? “Entro l’anno partirà un nuovo cantiere sulla A7 a Bolzaneto con 280 metri di galleria fonica e 400 metri di di barriere, mentre nei primi mesi del 23 partiranno gli interventi tra gli allacciamenti della A7 con l’A12 e l’A10, per cui sono state completate le progettazioni. Questi cantieri dovrebbero terminare entro il 2024“.

Per quanto riguarda l’A10 è in partenza entro l’anno il cantiere che predisporrà circa 600 metri di barriere sulle rampe dello svincolo di Genova Aeroporto. “Un cantiere da 8 milioni di euro che dovrebbe impiegare circa 400 giorni, per concludersi quindi nei primi mesi del 2024”. Nel 2023 partirà anche il cantiere sul viadotto San Pietro, in zona Pegli, per altri 600 metri, e che necessiterà di spazi esterni alle autostrade. Dei rimanenti circa 5 chilometri il cronoprogramma è ancora da definire visto che sono ancora da completare “le indagini e le verifiche di sicurezza” rese necessarie dall’aggiornamento della normativa sulle infrastrutture. Un esempio fatto in aula è il viadotto di Palmaro sui cui sarebbero necessari nuovi approfondimenti, cosa che di fatto potrebbe rendere necessario un ulteriore adeguamento delle nuove barriere.

La A10 tra le case di Palmaro

Questi dati sono stati comunicati all’aula durante la commissione e Autostrade per l’Italia ha preso l’impegno di consegnare alla civica amministrazione tutta la documentazione necessaria. I comitati hanno chiesto di poter partecipare al tavolo tecnico con azienda e istituzioni. Una proposta che ha visto la disponibilità di Aspi. La richiesta di un maggiore confronto e della trasparenza nelle comunicazioni era arrivata da Elisabetta Nasuti, portavoce del Comitato barriere antirumore Genova “Per ora reperire informazioni e aggiornamenti è praticamente impossibile”. Dal 2019, a seguito di un’inchiesta giudiziaria, Autostrade ha iniziato a smontare i pannelli fonoassorbenti perché non conformi e chi abita nei pressi delle tratte interessate si è trovato a dover convivere con rumore e inquinamento oltre le soglie limite. Ora il problema è legato ai tempi lunghi per la reinstallazione. Ed è per questo che i cittadini, oltre a chiedere di essere maggiormente coinvolti, esigeranno anche un risarcimento di tipo economico. “Il tavolo di confronto – ha detto Luca Cesareo, avvocato del comitato – potrebbe essere la sede anche per un tavolo di conciliazione e per definire un indennizzo che non sia simbolico e che non sia eccessivo, ma che può essere utile anche a disinnescare un potenziale conflitto”.