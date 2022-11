Barriere antirumore, al via i cantieri allo svincolo di Genova Aeroporto: come cambia la viabilità

Genova. Partiranno il prossimo 6 dicembre i cantieri di installazione delle nuove barriere antirumore per quanto riguarda il tratto urbano dello svincolo di Genova Aeroporto, vale a dire via Melen, che collega l’A10 con Sestri Ponente. I lavori in questa fase saranno svolti in notturna, e prevedono la chiusura della strada per due notti a settimana: questa tranche di lavori dovrebbe terminare il 6 marzo del 2023

Nel dettaglio, ogni martedì e giovedì compresi in questi tre mesi di lavori, dalle 22 alle 6 del giorno successivo, sarà chiuso in uscita il casello di Genova Aeroporto sulla A10, mentre per accedervi bisognerà passare da Borzoli, percorrere la galleria che conduce in via Vallebona e, dopo aver fatto la rotonda e il sovrappasso, immettersi al casello. Chiusa quindi al transito per le due notti a settimana via Melen in direzione monte-mare, vale a dire dall’uscita del casello fino al collegamento con l’aeroporto e la Guido Rossa.

Questo cantiere è solamente la prima fase dell’intervento previsto da Autostrade per l’Italia per l’installazione delle nuove barrire: come anticipato durante una commissione consigliare a palazzo Tursi, il cantiere, che cuba circa 8 milioni di euro per oltre 600 metri lineari di barriere, dovrebbe concludersi in circa 400 giorni, vale a dire nei primi mesi del 2024.