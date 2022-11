Bagni Liggia riassegnati al titolare, Mascia: “Prendiamo atto della sentenza”

Genova. “Prendiamo atto della decisione del giudice amministrativo, una sentenza che senz’altro può contribuire a fare chiarezza in una situazione di sovrapposizione normativa in materia di concessioni demaniali marittime”.

Lo dichiara l’assessore al Demanio marittimo Mario Mascia in merito alla sentenza del TAR Liguria che ha accolto il ricorso presentato dai Bagni Liggia, relativo alla restituzione dell’omonimo stabilimento balneare di Genova Quarto, già oggetto di sequestro da parte della Procura della Repubblica di Genova.

“Questo contesto conferma la correttezza dell’operato della Civica Amministrazione – dice Mascia – anche in relazione al fatto che il procedimento in sede penale nei confronti del titolare dello stabilimento non si è ancora concluso”.